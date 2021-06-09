据彭博社报道，新加坡在线房地产公司 PropertyGuru 正与由李泽楷 (Richard Li) 和彼得·泰尔 (Peter Thiel) 成立的 SPAC 公司 Bridgetown 2 就合并问题进行深入谈判。据知情人士透露，合并最早可能在下个月宣布。合并后，PropertyGuru 估值可高达 20 亿美元。

彭博社指出，该公司 3 月份表示考虑通过与 SPAC 合并在美国上市，并已经进行了初步沟通。

PropertyGuru 由企业家 Steve Melhuish 和 Jani Rautiainen 于 2007 年创立，现已成为新加坡家喻户晓的名字，在越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家都有房地产业务。

PropertyGuru 首席执行官 Hari V. Krishnan 曾表示，PropertyGuru 一直在寻找一切有利的条件为其发展提供资金。但由于估值问题，PropertyGuru 于 2019 年取消了在澳大利亚证券交易所进行 IPO 计划。去年 9 月，它获得了 3 亿美元的新资金，投资者中就包括现有投资者 KKR 和 TPG。而在上周，该公司与马来西亚和泰国企业 REA 经营实体达成收购协议，成为 PropertyGuru 创立 14 年以来最大的收购。

另一方面，SPAC 公司 Bridgetown 2 于 1 月份在美国 IPO 中筹集了约 3 亿美元。近期，该公司股市表现良好，股价在纽约证券交易所上涨了 2.5%，是近两个月来最大的盘中涨幅。李泽楷 (Richard Li) 和彼得·泰尔 (Peter Thiel) 成立的第一家 SPAC 公司 Bridgetown 早在今年 4 月与印度尼西亚的 Traveloka 就合并问题进行了深入谈判。

编译：Ceci