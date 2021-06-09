6 月 8 日，成立于 2016 年的人工智能公司追一科技宣布获得来自中国互联网投资基金、中移创新产业基金的数亿元人民币战略投资，五源资本、高榕资本等继续追加投资，泰合资本担任独家财务顾问。

此次融资，将主要用于 AI 核心技术和产品研发、新兴业务和市场拓展以及产业生态合作拓展等多个方面。

追一基于领先的自然语言处理、多模态技术，沿着对话和分析两大 AI 应用方向，打造了对话与分析 AI 应用平台及 AIForce 数字员工产品族，应用于企业营销、销售、服务、运营场景。

追一科技创始人兼 CEO 吴悦表示，“追一正开启下一个 5 年的新征程，期待与伙伴们紧密携手，共同推进 AI 技术创新和产业化，成为智能时代企业和政府最信赖的 AI 服务伙伴。”

中国互联网投资基金表示：“NLP（自然语言处理）是新一代人工智能技术中急需攻克的科技前沿领域，技术成熟度和市场需求都在不断提升。追一科技是国内领先的企业级对话 AI 平台提供商，基于深度学习和 NLP 等多项技术，将产品与业务场景深度融合，满足用户服务、营销、运营、办公等多种场景的智能化升级需求，符合中国互联网投资基金战略投资方向，具有较好的发展潜力和成长性。中国互联网投资基金希望通过资金和平台优势，帮助追一科技等优秀互联网企业快速发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。