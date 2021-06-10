据彭博社报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 在周三的一份声明中表示，它与 Altimeter Capital Management 旗下的 SPAC 公司 Altimeter 的合并交易预计将推迟至今年第四季度完成。在 4 月份宣布合并时，Grab 预计合并将在第三季度完成，但由于 SEC（美国证券交易委员会）的审查，Grab 正在对过去三年的公司财政进行审查，因此推迟了合并时间。

此前，有消息称 Grab 的市值将会在合并后达到约 400 亿美元，而此笔交易也成为有史以来私人企业与 SPAC 公司之间规模最大的合并交易。交易完成后，其股票将在纳斯达克交易所进行交易。

本栏目当时曾指出，自 2020 年以来，通过 SPAC 上市的方式愈发受到资本市场的青睐。2019 年全球仅有 59 起共计 136 亿美元规模的 SPAC 借壳上市事件发生。截止至今年三月份，2021 年开年后则共发生了 264 起共计 794 亿美元的 SPAC 上市事件，其中有 257 家共计 784 亿美元的规模在美国交易所上市。现在，在美国交易所中，未进行合并的 SPAC 公司数量已经超过 500 家。

这也导致美国金融监管机构加强了对涉及特殊目的收购的交易的审查，Grab 也不例外。

目前，Grab 表示，公司第一季度综合商品总值高达 36 亿美元，增长了 5.2%；食品配送服务增长了 49%；金融服务规模扩大了 17%。但 Grab 没有提供收入或利润上的数据。

针对 SEC 的审查，Grab 表示它正按照 SEC 的要求，根据 PCAOB（上市公司会计监督委员会）的标准完成财务审计。彭博咨询分析师 Matthew Kanterman 表示，合并计划推迟是情理之中，特别是当他们需要与 SEC 就会计决策和政策进行反复讨论，审计过程可能会花上几个季度。

编译：Ceci