据路透社最新消息报道，东南亚共享出行及食品配送服务巨头 Grab 或将最早于今天宣布以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SAPC（特殊目的收购公司，主要用来帮助被合并方上市）合并，从而使其公开上市计划得以实现。据了解，合并达成后，这笔交易将成为有史以来规模最大的私人企业与空白支票公司之间的合并交易。消息人士表示，其 400 亿美元估值是基于股权价值的形式估算而来。

今年初，Grab 曾表示考虑于年内在美国上市。消息人士当时称，Grab 希望通过 IPO 至少募资 20 亿美元。到了上周三，有媒体报道称这两家公司正以 350 亿美元估值进行合并沟通，报道表示 Grab 希望通过 Altimeter 的一家 SPAC 在纽约上市。同时，Grab 还将通过私募股权投资的形式筹资 25 亿美元，其中 12 亿美元由 Altimeter 提供。本次，这一细节则得到了更新。据路透社援引相关人士指出，根据 Grab 与 Altimeter 的 SPAC 达成的协议，前者将从包括 Fidelity International 和 Janus Henderson 在内的亚洲和国际投资者机构处筹集 40 亿美元资金。

目前 Grab 和 Altimeter 均对此拒绝置评。

Grab 于 2012 年在马来西亚成立，最初专注于打车业务，随后这家公司迅速扩张，进军金融、食品配送等领域，融资近 120 亿美元，估值达 160 亿美元，其投资方包括软银集团和三菱日联金融集团等。据了解，自去年疫情以来，Grab 的净收入增加了 70%，但该公司仍未实现盈利。不过，据 Grab 表示，其食品配送业务有望在 2021 年底实现收支平衡。

Altimeter Capital 是一家来自硅谷的投资机构，管理着超过 150 亿美元的私人及公共科技投资资产。该机构旗下拥有两家 SPAC，二者共计获得了 8.5 亿美元融资。

自 2020 年以来，通过 SPAC 上市的方式愈发受到资本市场的青睐。2019 年全球仅有 59 起共计 136 亿美元规模的 SPAC 借壳上市事件发生，到了 2020 年，该数字分别达到了 248 起和 834 亿美元（也有数字指出是 256 起和 793 亿美元）。截止至今年三月份，2021 年开年后则共发生了 264 起共计 794 亿美元的 SPAC 上市事件，其中有 257 家共计 784 亿美元的规模在美国交易所上市。有人士指出，光是目前已经存在的 SPAC 就代表着 3 万亿美元的次级资产即将上市，而且这个明显过热的市场还在加速之中。