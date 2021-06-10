当各大平台开始集中发力年中购物节，零售品牌线上线下公私域融合迎来多元进化。动点科技从智慧商业服务提供商微盟获悉，第二届 616 微盟零售购物节（下简称：微盟 616）于 6 月 10 日正式启动，并持续到 6 月 18 日。自去年第一届微盟 616 开创 “直播连麦+脱口秀” 新形式，微盟今年又基于私域业态的特点对此次购物节进行了玩法升级，为品牌和消费者进一步解锁公域私域联通、通过线上线下联动新模式，助力品牌实现私域进阶。

此次微盟 616 将主题为 “潮流星球大牌 GO” 创意快闪店，搬到万商云集的商业地标—上海静安嘉里中心，并将在 6 月 16 日 18:30，携李晨 nic、郑恺、丁泽仁、王以太、李大奔、颜如晶、冉高鸣等潮流明星现身 “潮流星球直播夜”，开启直播带货狂欢。届时，“潮流星球直播夜”、“百家品牌视频号直播”、“潮流星球大牌 GO” 创意快闪店将聚合联动之势，玩转私域 “潮” 出圈。

携手品牌线上联动，掀起百家视频号直播新风潮

作为此次购物节的发起方，微盟于 2020 年开创 “脱口秀+直播” 的私域直播新样本，本次微盟 616 则以 “主直播间+百家品牌视频号直播、快闪店+万家门店、小程序主会场+众多分会场” 构建多维触点融合矩阵，携手品牌打造智慧零售购物节的新范本。

此次，微盟 616 在直播模式上也迎来创新升级。作为本届购物节的 “开胃餐”，自 6 月 10 日开始，百家品牌将在自己的官方视频号开启品牌直播，为 “616 大促” 蓄势。微盟还重磅推出 “百+计划”，提供朋友圈广告曝光，扶持 100 家品牌在视频号开播，通过微信公域为商家视频号直播引入流量，并鼓励商家通过连麦的方式形成私域互通，让商家借助视频号直播将自有公众号、小程序和微信社群进行有机串联。通过公私域的联通和微信生态各场景的高效联动，打通任督二脉，探索私域新增长。

“潮流星球直播夜” 作为本次微盟 616 的重头戏，由郑恺、李晨 nic、丁泽仁、李大奔、王以太、颜如晶、冉高鸣组成的明星阵容，将于 6 月 16 日 18:30 起，在微盟视频号直播中轮番登场，分享自己潮流主张的同时，与粉丝即时互动并种草直播间内的品牌潮品。用户观看直播时，点击商品链接即可转跳至品牌小程序商城抢购潮流好礼，享受边看边买的乐趣。而 6 月 16 日当天的直播将从早 10 点一直持续到晚 12 点，全天候、不间断地为消费者带来超值的潮流好物，丰富的品类矩阵直击不同圈层用户，点燃拔草热情。

地标精准圈粉，线下快闪店打造智慧零售“样板间”

在微盟联合诸多品牌打造的 “潮流星球快闪店” 共设置 4 大潮流综合展区，明星同款及设计师联名款将集中亮相，直击消费者潮流 “味蕾”，营造即时互动的融合式消费体验。打卡快闪店的消费者，可以通过商品前的太阳码，扫描便可直达品牌小程序页下单，并在小程序商城完成交易转化。此举将线下购买力快速转移到线上，无缝融合的智慧零售 “样板间” 将在快闪店内得到全景式、实景化呈现。

潮流星球快闪店集合多种线上线下融合的创新玩法，吸引消费者线下打卡的同时，还设置了线上互动的游戏环节来引导线下流量进入品牌小程序，以此形成私域引流闭环。届时，线上用户连续签到即可领取到店礼品，同时用户在快闪店上传打卡照片参与任务也可参加到线下 “盲盒抽奖” 活动中。此外，本次微盟 616 还将发布快闪店专属兑换券，到店领取后即可在线上使用，而潮流展区的品牌导购也可通过企业微信等工具与线下用户建立深度连接，从而将快闪店的客流沉淀到品牌私域池，以此提高线上商城转化。

玩法潮、品牌潮、理念潮 携手品牌“潮出圈”

为紧贴 Z 世代消费人群的生活方式，并与 “潮流星球大牌 Go” 的主题相契合，本次微盟 616 将坚持以 “玩法潮、品牌潮、理念潮” 为品牌赋能，通过明星直播、潮流快闪店、百家品牌视频号直播联动，助力品牌有效触达 Z 世代消费人群，品牌数字化潮流出圈。

今年的微盟 616 选品中不仅涵盖 GXG、鄂尔多斯、卡宾、马克华菲、xVESSEL 等 “潮流担当”，还能见证联想、上海家化、梦洁、哈森等传统国货品牌的潮流焕新，并通过视频号直播、企业微信等工具与营销、运营相结合的打法，实现品牌的数字化智慧增长，激活品牌的年轻力和潮流基因。

此外，微盟还将整合资源为购物节 IP 进行全方位助力：通过微信广告的大数据能力，将目标客户从公域流量引导至活动主会场和直播间；结合明星微博互动转发引爆话题扩散热度；启用线下户外大屏、无人机、出租车广告等多平台立体式投放，为购物节持续 “引渠灌溉”。同时配合万券齐发、潮货盲盒、金牌导购大赛等营销活动，推动零售品牌实现社交裂变。

新消费时代下，随着消费形态不断升级，纯购物、促销为主题的电商购物节逐渐式微，而品牌商唱 “主角”，线上线下联通、公域私域融合的智慧零售购物节正成为行业风向标。微盟凭借消费场景融合能力与技术创新能力，携手品牌跨越流量边界，实现用户沉淀，从而推动品牌数字化新风向。