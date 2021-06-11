2021 年 6 月 10 日，滴滴出行以正式名称 “小桔快智”(Xiaoju Kuaizhi Inc.) 向美国证监会 (SEC) 提交更新后的招股书，即将在美国上市。

据彭博新闻社 4 月份报道，该公司考虑获得最高 700 亿至 1000 亿美元 IPO 估值。

成立 9 年，历史融资 20 余轮近 200 亿美元之后，滴滴终于正式开启了上市之旅。

滴滴股权架构

招股书显示，滴滴出行在上市前的股东架构中，软银的愿景基金、Uber Technologies Inc．和腾讯控股等目前是滴滴的最大股东，合计持股约 41%。其中，软银愿景 SoftbankVision Fund Entity 持有 21.5% 的股份，拥有 21.5% 的投票权；Uber Entity 持有 12.8% 的股份，拥有 12.8% 的投票权；腾讯 TencentEntities 持有 6.8% 的股份，拥有 6.8% 的投票权。

滴滴创始人程维持有 7% 的股份，联合创始人、总裁柳青持股 1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排，程维柳青合计拥有超过 48% 的投票权，包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过 50% 的投票权。

另外，张博、卓越、吴睿、候景来、李敏、孙枢等董事合计持有 10.5% 的股份，合计拥有 21.0% 的投票权。

此外，招股书显示，最大股东软银委派的董事会成员 Kentaro Matsui 将在滴滴上市时辞任董事，这意味着软银将退出滴滴董事会。

九成收入来自国内，2021Q1 已经实现盈利

招股书显示，在过去的 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年第一季度，滴滴出行的收入分别为 1,352.88 亿、1,547.86 亿、1,417.36 亿和 421.63 亿元人民币，相应的净利润分别为-156.42 亿、-97.28 亿、-106.80 亿和 1.96 亿元人民币。

具体业务收入上，2020 年，滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是 1336 亿元、23 亿元和 58 亿元人民币。可以看出，2020 年的收入中，93.4% 来自于中国，6.6% 来自于国际业务。

随着中国走出新冠疫情影响，滴滴今年第一季度营收达到 64 亿美元，同比增长逾一倍，还实现了盈利，录得净利润 8.37 亿美元。

截至 2021 年 3 月，滴滴在包括中国在内的 15 个国家约 4000 多个城镇开展业务。

在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月里，滴滴全球年活跃用户为 4.93 亿，全球年活跃司机 1500 万，全球平均日交易量为 4100 万单，全平台总交易额为 3410 亿元人民币。

2021 年第一季度，滴滴在国内拥有 1.56 亿月活用户，中国出行业务日均交易量为 2500 万次。

“四个核心”“三大业务” 和 “双飞轮”

为了讲出出行市场的新故事，挖掘新的增长点，滴滴的商业版图不断迭代增长。

经过 9 年的发展，滴滴的商业版图从出行延伸到了造车、物流、社区团购和金融等多个领域。大致梳理之下，目前滴滴提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送、货运及物流、社区团购和金融等多元化服务。

在主营的网约车之外，2020 年滴滴重启了顺风车业务，并在 21 个城市上线跑腿业务，还开始了汽车租赁服务，在 B 端发力互联货运业务，并大力开拓共享单车和电单车市场。去年年底，针对年轻群体，滴滴还推出了 “花小猪” 品牌。

对于业务庞杂的商业生态，滴滴在招股书中归纳为 “四个核心战略版块”“三大业务” 以及 “双飞轮”。

其中，“四个核心战略版块” 分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。

其中，自动驾驶作为滴滴四大核心战略版块之一，是助推估值的利器。去年滴滴自动驾驶首轮融资拿到了超 5 亿美元的资金，也是目前国内自动驾驶公司获得的单笔最大融资。自 2019 年拆分至今，滴滴自动驾驶共计融资超 11 亿美元。

车服网络业务是被大众关注较少的一块。以小桔能源为代表，车服网络其实是滴滴整个出行业态背后的基础设施。小桔能源 2020 年 GMV 已经超过 300 亿元，小桔加油已经单日突破 1 亿 GMV。

“三大业务” 代表了滴滴的收入构成，分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务）。

“双飞轮” 则描述了滴滴的商业生态，滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应，使司机、乘客和平台均获益。

对比 Uber，上市后将表现如何？

对比 Uber 的股价走势，在 2019 年上市之后，Uber 的股价曾一度低迷，由于持续亏损而在资本市场不受认可。

在聚集核心业务以及后疫情时期经济复苏的驱动下，Uber 的股价才在 2020 年 11 月以来一路看涨。

自 2019 年底开始，Uber 公司持续进行业务调整，收缩战线以聚焦主营业务。2019Q2 持续剥离印度、韩国等地区亏损的外卖业务以及非核心的滑板车业务，将资源运用在核心地区；同时公司改变投资策略，更加聚焦在核心外卖业务（收购 Postmates）、算法优化等领域，并以参股方式继续自动驾驶等先进技术的投资，大幅优化财务报表。

一系列业务聚焦的动作也有了成效，Uber 一季度营收 29 亿美元，一季度净亏损 1.08 亿美元，较 2020 年四季度 9.68 亿美元的亏损有了显著改善。

相比于 Uber，滴滴的业务版图显然更加庞大。滴滴接下来在美股市场会有怎样的表现？我们拭目以待。