微软正在与电视制造商合作，以尽快在设备上提供 Xbox app。该公司正计划通过其 xCloud 流媒体技术将 Xbox Game Pass 服务引入电视，从而开辟更多访问 Xbox 游戏的途径。除了适用于智能电视的 app 之外，微软还将推出电视棒。

「我们正在与全球电视制造商合作，将 Game Pass 体验直接嵌入到联网电视中，因此你只需要一个控制器即可玩游戏，」微软游戏体验和平台负责人 Liz Hamren 这么说道。

微软没有确切宣布这款 Xbox app 何时可以在电视上使用，也没有公布具体会有哪些制造商支持它。Xbox 首席执行官 Phil Spencer 去年年底曾暗示过 Xbox 电视应用程序，并指出他希望「在未来 12 个月内看到这一点」。

Spencer 去年还暗示了微软自己的 Xbox 电视棒，微软现在表示它很快就会出现。「我们还在开发可以插入电视或显示器的独立流媒体设备，因此如果你有强大的互联网连接，你就可以串流形式享受到 Xbox 体验，」Hamren 透露。

与此同时，微软将在接下来的几周内对其 Xbox 云游戏（xCloud）服务进行一些重大升级。 Xbox 云服务将转移到服务器端的 Xbox Series X 硬件，从而显着改善加载时间和帧速率。 微软也将正式推出 xCloud 网页版，这对苹果用户来说是个好消息。

此外，微软还计划让 Xbox 主机用户在今年晚些时候下载游戏之前先试用游戏。新的 Xbox 仪表板功能将允许主机玩家通过微软的 xCloud 服务即时串流游戏。