6 月 16 日，蚂蚁集团旗下蚂蚁链与大疆农业正式宣布合作，基于区块链解决方案提升信任，通过无人机租赁平台嗨森植保推出融资租赁服务，让更多的农民 “飞手” 租得起，更多的耕地用得起，通过数字技术助力农业现代化及乡村振兴。

近年来，植保无人机成为中国乡村的 “新农具”。从前背负农药桶在田间手工喷洒的农民，变成了手持遥控器操纵无人机空中作业的 “飞手”，高效精准地执行种植任务，提高作业效率，这成为农业现代化的一个缩影。

然而，对于很多 “飞手”，特别是志向于返乡创业的年轻人，飞防仍是一个有门槛的项目。购买或租赁无人机，购买相关配套，配置车辆，一套下来，往往需要花费数万元。而在种植季，较大规模的农田往往同时需要几台无人机。

未来，通过蚂蚁链提供的租赁解决方案，嗨森植保将租赁订单等信息上链存证，“飞手” 通过蚂蚁链的 “蚁盾” 获得信用评估，可获得融资租赁公司、银行等机构的授信额度，用来支付无人机租金。作为大疆旗下无人机租赁平台，嗨森植保在全国有 260 多个县级服务公司，未来三年预计这一服务可覆盖全国 5 万名 “飞手”。

蚂蚁链首席产品架构师徐惠表示，通过蚂蚁链上可信资产的流转，可以为 “飞手” 增信，而通过与 AIoT 和智能风控等技术手段的结合，可以进一步保障交易真实性、资金及资产安全性，在保护隐私的前提下实现了产业链的互信互通。

据了解，全国无人机保有量大概 10 万架，2020 年植保无人机防治作业仅占全国防治总面积的 1/7，远远不能满足需求，未来租赁市场空间巨大。

“租赁模式使得农业服务从重资产往轻资产方向发展，我们希望和蚂蚁链一起，通过数字化的租赁解决方案，让产业链更加通畅，服务规模稳步扩大，推进农业现代化。” 大疆农业市场负责人樊文泽表示。

据了解，除无人机融资租赁之外，蚂蚁链还将区块链及 AIoT 技术能力应用在了农村产权交易、农产品溯源等领域。在刚刚过去的 2020 年，蚂蚁链涉农业务量增长超过 12 倍。