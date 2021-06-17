昨日荣耀新品发布会刚结束，小米中国区总裁、红米品牌总经理卢伟冰就在微博上表示：“这是我在 2019 年 12 月 K30 发布会上的 PPT，没想到一年半后预言成真！想当年某品牌不论官方还是 “水军”，大力抨击一亿像素，大呼方向错了。又是一款 ‘线下机’…… ”​​​

这需要追溯到去年 1 月，红米 K30 发布后，荣耀产品副总裁熊军民在微博表示，亿级像素方向错了，明确表示荣耀当前不考虑使用 1 亿像素，单纯堆像素只是初级阶段。随后遭致卢伟冰等小米高管的反驳，双方在互联网爆发激烈的口水战。

虽然荣耀方面当时对一亿像素这个技术方向的不认可，但如今微博上的相关内容已经悉数删除，反而荣耀 50 系列却用上了一亿像素技术，还引以为宣传点，不禁有些尴尬。

新机性价比存疑

荣耀 CEO 赵明在荣耀 50 系列的发布会上表示他们手机上搭载的骁龙 778G 处理器跑游戏时的平均帧率要高于一些搭载高通旗舰处理器的友商机型，而卢伟冰今天在微博上暗示骁龙 778 是他们在选择 Note10 Pro 处理器时淘汰的芯片。

一般而言，优化调教能力确实能够发挥已有处理器最大的优势，提升产品体验，但是芯片性能决定着产品底线，骁龙 778G 在功耗控制上再好，但性能上跟骁龙 888 和 870 仍有差距。而赵明却认为，“很多友商的旗舰产品虽然搭载了骁龙 888 处理器，但体验一塌糊涂，这样不可能做好高端市场。”

荣耀能够活下来，很大程度上依赖于数十家渠道经销商的联盟的接手。而荣耀在华为时期，一直是作为互联网手机品牌狙击小米，因此性价比一直是其安身立命的途径。荣耀独立后，更多地开始对经销商、渠道负责。体现在荣耀 50 上，就是这款新机是典型的线下机型，而很难走过去的性价比路线。

脱离华为，荣耀难入佳境

其实荣耀反应很快，独立后仅用一个多月的时间，便发布首款中端机型 V40，售价 3599 起，在发布会现场，赵明称 “未来的荣耀，毫无疑问将走向高端”。但 V40 口碑并没有跟上期待，被网友罗列出处理器差、屏幕分辨率低、电池容量低、充电慢等诸多槽点，坐实了 “高价低配” 的说法。

其后，市场调研公司 Canalys 发布了 2021 年第一季度中国智能手机市场报告。报告显示，第一季度市场份额排名前五的分别是 vivo、OPPO、华为、小米、苹果。报告指出，从 2021 年第一季度起，荣耀出货量不计入华为。也就意味着，荣耀仍未走出榜单上 “其他” 之列。

脱离华为后的荣耀，市场状况不容乐观，一方面大家普遍认可华为，另一方面，荣耀没有了华为加注的品牌效应，认知度受限，性价比优势也不再。同时，赵明表示荣耀 50 系列新机基于安卓系统，如果鸿蒙也用不上，只是一句 “会关注鸿蒙生态未来的发展”，消费者在市场上高度同质化的产品面前很难找到购买荣耀新产品的理由。

高端化故事如何继续？

在荣耀 50 发布会后的媒体采访中，赵明称高端市场是荣耀未来肯定要突破的市场，当今天华为遇到困难的时候，苹果快速回归和崛起，未来荣耀在中国最核心最主要的竞争对手就是苹果。

且不提这句话是鼓舞军心还是自欺欺人，根据《2021 手机行业白皮书》，手机市场中的 “其他” 品牌 realme，即便在 2020 年出货量大幅增长，甚至超越了部分老牌手机，但仍未改变 “其他” 品牌的生存现状，出货量占比由 2019 年的 6.5% 被压缩至 2020 年 3.5%。

该白皮书还表示，高端化已经成为近两年手机行业的大风向之一，加之芯片事件的影响，众多国产手机品牌更是盯上了高端市场，品牌形象升级、产品系列升级等举措层出不穷。然而各大手机厂商在冲击高端的同时，仍未放弃与之相对的性价比市场。性价比机型出货量占比虽在连年下滑，但 2020 年 300 美金以下的机型出货量占比仍在 50% 以上。以高端树立形象，性价比保生存成为大多数品牌的无奈选择。所以这样来看，荣耀的核心对手，恐怕还是小米、OPPO 和 vivo 之流。

结语

虽然华为受制于芯片，市场份额被大幅压缩，但是凭借鸿蒙生态东山再起也未可知。不过对于荣耀来说，失去华为这棵大树，即便解决了核心部件的供应，也已经泯然众人，溢价空间或将被挤压。

荣耀 50 系列的问题摆在眼前，未来中国高端手机市场的大厮杀，荣耀恐怕力有不逮。而一味喊喊口号，随波逐流，2021 年荣耀的日子同样不会太好过。