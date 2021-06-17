上下班的通勤时间里，地铁、公交由于人多格外嘈杂，于是很多人都会戴上耳机，选择沉浸在自己的世界里，稍作精神上的放松。不过这样一来，耳机的选择就很关键了，降噪、音质，甚至设计，都是重要指标。没错，你在通勤路上放眼望去都是戴着耳机的 “打工人”，这个时候，拥有一款好的设备，可以在钢筋水泥森林里，帮你暂时回避纷扰。近期，动点科技收到了来自索尼的 WH-1000XM4 高解析度头戴式无线降噪立体声耳机，希望通过一系列的体验，能够帮你还原它的实力。

颜值在线，收纳便捷

动点科技拿到的是黑色款，这款耳机约 254g 的重量差不多略重于主流的旗舰手机，通体的黑色，配上暗金色的 logo，有一种低调的奢华感。最重要的一点是，这种头戴式耳机的收纳一般令人烦恼，而这款耳机配备了一个收纳盒，也是同色系，带出去很方便。

把它轻轻戴在头上，能感觉到贴合耳廓部分的材质十分柔软，其采用了软质聚氨酯泡沫释压耳垫，能够在增大耳垫接触表面的同时，均匀分散压力，实现舒适稳固的佩戴。而外耳罩部分的材质也非常温润，一体化的哑光设计不容易沾染指纹。左耳罩下方有开关键和用来切换降噪与环境音的 custom 键。跟 AirPods Max 不同的是，由于重量和设计的不同，这款耳机并没有前者那么容易压塌头发，整日佩戴也感受不到负担，为爱美的男男女女保留了一丝尊严。

精巧的造型和优越的舒适性，是优质的出行伴侣。衔接处在旋转时非常顺畅，方便不使用时折叠，这款耳机的折叠角度很大，除了不能向外翻折，其余角度均问题不大。特别适合手残党的收纳。

降噪技术哪家强

第一次开机耳边有声音提示优化开始，几秒钟后优化完毕，耳机配对好蓝牙，打开降噪模式，去搭乘地铁，一切扰人的噪音都瞬间被隔绝耳外，即便身边大妈聊天唾沫横飞的场景你还能看到，也是仿若默片. 她们的声音，只要不是特别大特别尖锐，完全不怕地铁公交的杂乱噪声了。它的 AI 智能降噪功能能够自动检测活动状态和活动地点，自动切换环境声和降噪方案，实现智能降噪。比如回到家里静坐下来，它又会通过检测经常访问的位置开启针对性的降噪优化，以根据不同的声学环境进行实时降噪处理，达到不同的环境也有一致化的体验。

这样的效果其实来源于 WH-1000XM4 新升级的 HD 降噪处理器 QN1 和多麦克风系统，配合高性能的蓝牙芯片，可根据音乐、噪声信号以及驱动单元和耳朵之间的声学特征，以每秒约 700 频次对噪声进行实时消除。笔者以冲马桶为例做了测试，降噪模式开启前后，水流声的区别就像惊涛拍岸和涓涓细流一样显著，可见效果不错。

通过 Sony Headphones Connect App，可根据环境噪声的大小，个性化选择环境声模式或降噪方案，可实现 20 级环境声可控降噪，这个功能特别适合外出散步时用，因为适量的环境音可以帮助我们应对周围的交通环境，提升佩戴耳机时的安全性。

享受音乐，回归耳机本真

WH-1000XM4 耳机通过与 Sony Music Entertainment 共同开发的 Edge-AI 技术，DSEE Extreme™（数字声音增强引擎进阶版）实时提升数字音频品质，能够动态识别乐曲风格及各元素，恢复压缩时损失的高频信号，带来更加丰富而饱满的聆听体验。还有 Hi-Res 、360 Reality Audio 等技术能够帮助实现音频沉浸式体验，一旦戴上这款耳机，沉浸在全方位包裹的音乐中，好似亲临现场音乐会，亦如与艺术家一同置身录音棚内，音乐由此生动。

由于其内置 40mm 驱动单元，能够呈现动感的低音和清澈高音，人声的层次感会得到加强。特别适合听一些人声突出的流行乐和民谣，比如王菲的《催眠》和马頔的《南山南》，人声完全没有被背景音乐所压制，反而让人非常有代入感，通勤时间也能一个人静静聆听。

智能化和续航体验给力

当你要说话时，你可以用手掌捂住右耳罩，就能在瞬间增加环境声通透性，降低音乐音量。如果必须要和人交流，你也可以打开 APP 上的智能免摘功能，只要你开口，那么音乐就会自动停止，直到 30 秒后再自动开启。这个功能特别适合工作时双手忙碌，但偶尔需要与人临时对话的场景。得益于语音拾取技术、内置的多麦克风和先进的音频信号处理技术，耳机可以准确识别您的声音并作出响应。

右耳罩上的触控面板，用指尖轻点或轻划面板，即可操作切换歌曲、调整音量、接听或拨打电话，不过前提是这些操作都要在在蓝牙连接状态下，长按自定义按键还可激活智能手机的语音助手，获取资讯。触控板的功能虽然方便，也能让笔者不用频繁拿出手机，不过上下左右等手势操作需要一段时间适应，开始操作不够熟练容易误触。

可圈可点的是这款耳机的续航，一到手我就将其充满电听了大半天，但是其电量还有 100%，而我的手机却只有一半的电量了。索尼官方数据称，开启降噪功能，电池续航时间长达约 30 小时，可以满足整日聆听或长途旅行所需。搭配电源适配器，充电约 10 分钟可持续播放约 5 小时，这个快充水平还是很不错的。就算耳机没电，使用附赠的耳机线，你也可以在关掉降噪的同时继续聆听喜欢的音乐。

总结

其实现在很多人更愿意去买自己手机同品牌的无线蓝牙耳机，因为大部分手机同品牌的耳机配件可以获得品牌更针对性的适配和调教。但是作为个人音频领域的翘楚，索尼汇聚了诸多对音乐和黑科技充满热情的开发者，近些年其不断探求更领先的音频技术和更佳的体验，所以索尼 WH-1000XM4 没有这样的顾虑。通过在手机上下载一个 Sony Headphones Connect App，无论任何手机都可以很好地得到这款耳机的功能扩展，结合自己的需求自由设置耳机功能，随时随地享受音乐的乐趣。