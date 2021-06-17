第二届 616 微盟零售购物节（以下简称：微盟 616）于昨夜迎来高光时刻。6 月 16 日晚，郑恺、丁泽仁、李晨 nic、王以太、李大奔、颜如晶、冉高鸣等明星现身微盟视频号 “潮流星球直播夜”，分享潮流主张开启直播带货；而位于上海静安嘉里中心的微盟潮流星球快闪店则吸引了数万人次前来打卡和互动，吹响了品牌私域潮流出圈集结号。

基于对数字化转型浪潮的风口和对 Z 世代人群的洞察，微盟 616 围绕 “潮” 字做文章，从营销、玩法、模式等多个维度进行创新。活动期间，“主直播间+百家品牌视频号直播”、“小程序主会场+众多分会场”、“快闪店+万家门店” 构建了一个线上线下融合、公私域联动的年中购物节：联想、上海家化、鄂尔多斯、GXG、马克华菲、卡宾、xVESSEL、内外、林清轩、毛戈平、Vision Street Wear 等潮品潮牌进入了潮流星球直播间，百家品牌联动主会场进行了视频号自播，线下潮流星球快闪店升级购物体验。

据统计，微盟 “潮流星球” 快闪店吸引 3 万潮人打卡，微盟 “潮流星球” 直播间观看人次 60 万，本次微盟零售购物节整体活动曝光人次达到 2.5 亿。

私域创新，潮为先

6 月 10 日，智慧商业服务提供商微盟正式启动了第二届 616 零售购物节，美妆、数码、服饰、食品等潮主题品牌纷纷加入。“潮流星球直播夜”、“百家品牌视频号直播”、“潮流星球快闪店” 等丰富形式，为消费者带来一个 “不一样” 的年中购物节。

在微盟视频号的 “潮流星球直播夜” 主会场，“潮流明星+说唱歌手+奇葩辩手” 的组合，为直播带货赋予了更多可看性。潮流主理人李晨 nic 不仅 hold 住全场，带货眼光也非常专业独到；奇葩辩手颜如晶和冉高鸣围绕 “潮流究竟是要 ‘与众不同’ 还是要 ‘风靡大众’” 现场开杠；元气爱豆丁泽仁认为，每个场合有不同的潮流，潮流要建立在舒适的基础上；“小猎豹” 郑恺表示 “对热爱事物的坚持和为了某个目标而奋斗也是一种潮流”；说唱歌手王以太认为 “遵从自己内心就是潮流”；大学主修服装设计的 Rapper 李大奔，分享了自己的穿搭心得，用最简单的单品搭配最复杂的亮点。此外，“穿的潮重要还是用的潮重要？”“如何看待潮流与艺术？” 等现场嘉宾互动话题也引发了观众更多共鸣。

整场直播平均每隔 10 分钟一次的潮流好物抽奖活动，更是将气氛推向顶点。直播期间，潮流明星们还前往微盟潮流星球快闪店 “打卡” 参与互动。

伴随视频号商业化加速，视频号已不仅仅是品牌连接用户的新入口，更是促成交易和实现用户沉淀的超级连接器。自 6 月 10 日开始，微盟合作的近百家品牌也展开了视频号自播，通过直播与消费者亲密互动，有效承接了微盟 616 带来的流量，与主会场形成共振。

与 2020 年首届微盟 616 集中线上不同，今年微盟集合诸多潮品潮牌品牌在上海嘉里中心搭建了潮流星球快闪店，通过快闪店的互动体验和社交功能，进一步补充了线上渠道的体验形式。商圈高消费群体和年轻顾客步入快闪店后，扫描商品旁边的小程序商城太阳码，即可体验线上下单的便捷。参与品牌在线下获得的随机流量，也变成 “留量”，并得到沉淀和转化。

社交媒体时代，消费者乐于尝试新品、新玩法，微盟 616 通过潮流跨界明星视频号直播和快闪店的方式，满足了消费者尤其是 Z 世代人群对 “新鲜” 和 “体验” 的需求，让品牌方率先为仲夏季节销售、用户积累谋得先手。

新潮流，新基建

参加本届微盟 616 的品牌均为微盟合作商户，早先已布局小程序进行私域运营。去年底，微盟小程序打通了视频号，帮助微盟客户快速实现视频种草和带货直播。这为本次明星带货和百家视频号直播提供了 “新基建”。意味着用户无论是通过明星直播间还是品牌视频号直播间，都可以在观看直播时，点击商品链接跳转至品牌小程序抢购潮流好礼。

为配合小程序的交易转化，微盟还通过 “公域引流-直播带货-私域沉淀” 的全链路 SAAS 服务基建升级，助力品牌在各个链路节点上实现效果增长。如在活动主页面 “616 微盟零售购物节” 小程序中聚合内容直播、商品尖货和优惠福利，推出 “百+计划” 为百家品牌视频号直播提供朋友圈广告资源，并在抖音、微博等公域平台发布话题引流等等。而参与的商家则以品牌微信公众号、小程序商城、视频号、门店等触点形成共振合力。

在潮流星球快闪店，微盟为品牌方提供多种线上线下引流促活玩法，并引导至小程序商城完成交易转化：线上，在活动主页面和品牌小程序商城发起领券、拼团抽盲盒、微签到等活动，吸引用户参与社交传播，并引导至线下快闪店兑换礼物；在快闪店，配套品牌小程序商城太阳码，方便用户线上下单。品牌展区的导购人员即时通过微盟企微助手等工具连接和服务顾客，为品牌持续沉淀私域流量。

鉴于导购是和线上、线下消费者连接互动最为紧密的服务端口，微盟在活动期间设置了 “冠军导购大赛” 奖励计划，提供百万奖金池，激励导购通过线上线下多种方式促成交易。此外，微盟还通过户外大屏广告、出租车广告以及朋友圈广告等形式为活动宣传造势。

与 Z 世代人群对话

据统计，在中国 Z 世代人口规模约 2.64 亿，占我国总人口约 19%，Z 世代正在取代千禧一代，成为炙手可热的下一代 “金主”。相关研究报告显示，“为社交”、“为人设”、“为悦己” 等成为 Z 世代最显性的消费动机。

Z 世代的到来，为流量提供了结构性红利，促发营销方式的转变。尤其是在新消费风口下，新品牌出圈和传统品牌焕新，都亟待 “新打法”。而无论是种草、直播、私域运营还是粉丝经济，面临的问题在本质类似——降低流量成本，提高用户留存率。对于品牌来说，需要不断挖掘年轻态用户的需求，进行精细化产品布局和运营；对于第三方服务商来说，需要基于行业趋势和消费行为洞察，为品牌数字化转型提供前瞻性解决方案。

在微盟 616 潮流星球直播夜，既包括原本就定义为 “潮牌” 的品牌，如吴建豪创立的潮牌 xVESSEL 等，也包括经典品牌焕新，如联想、巴拉巴拉、卡宾、马克华菲、鄂尔多斯、哥伦比亚、光明牛奶等纷纷推出联名款和新品，以及新消费品牌追求更广泛的影响力，如一鸣、玛丽黛佳、内外等均在直播间推出了经典产品。

业内观察人士认为，对比传统线上电商追逐销货的单一需求，以及线上、线下的固有区隔，参与微盟 616 零售购物节的商家更注重私域拓展，强化自己的品牌形象、信任度和体验感，同时将线上线下贯通一体。在品牌纷纷构建 DTC（直接面向消费者）模式的当下，这可能是将产品、调性和价值传递给消费者的更优方式。

“过去，SaaS 服务是隐身于交易背后的，随着微盟与多个行业头部企业的探索走向深水区，智慧零售的想象空间和延展性越来越大，微盟希望通过丰富的活动和营销来帮助品牌理解用户，提升公私域运营转化能力。” 微盟表示。从这个意义上看，伴随微盟 616 零售购物节等活动的热度，微盟携手各品牌在探索智慧零售长远发展的道路上，已经打造出了契合未来趋势的 “样板间”。