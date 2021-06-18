HarmonyOS 在今年 6 月 2 号正式在公众面前全新亮相，这个新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联和协同提供了统一的语言，带来简捷、流畅、安全可靠的全场景交互体验。本周三，动点科技做客南京东路上的华为全球旗舰店，聆听华为资深 UX 设计师大福对 HarmonyOS UX 设计理念的一些细节分享。

鸿蒙的黑不是黑

全新系统从视觉上带来的最大改变就是颜色，这次来源于宇宙的设计理念，整个的空间感在手机操作界面里面会更加深邃。“我们也有全新的黑色，以前系统里面的黑色是纯黑，这次我们不把纯黑作为底色，这次我们把星空灰带给大家，还有雪域白，它也不是纯白，这个是作为三个系统里面的主色来呈现，大多数时间我们使用系统的时候都是由这三个颜色组成。”

各种的辅色也有高饱和度和低饱和度之分，以这样的舒适度进行全部的色彩设计体系，让用户在不同的设备上都能看到同样的这些色彩，这些色彩运用到不同的设备上，用户升级 HarmonyOS 系统以后，所有的视觉上都会有非常舒适的一致性。

平面上的纵深感

“现在的图标把它重新变成了有开口、圆角更加圆润的弧度，这是我们之前，以前我们都是在平面上进行设计，没有空间纵深，现在我们怎么样思考在平面的细微图标上让它产生有立体感、纵深感，所以我们进行开口的设计，通过小开口穿插的设计让用户感觉并不是在一个平面上，而是在三维空间的立体感，这也是我们在细微的地方有不同的地方，细到所有的小图标都进行了重绘过程，我们通过线条的间隙体现空间穿插的效果。”

这次 HarmonyOS 带来的是轻拟物的设计，来打通物理世界和数字世界的真实感。而之前的设计都是平面的，没有任何的立体感，现在每个按纽都微微浮起，跟立体世界里的物体有着相对一致性。

HarmonyOS 通过一套不同的景深、阴影、透明材质来区分它跟用户视觉上的远近。“我们把所有的卡片材质分成一层，我们再把阴影分成一个层，再把背景景深做一个层，我们想让二维世界带给我们宇宙的那种纵深感。从物理上来看，厚的材质感用户会觉得它离你更近，薄的材质感会感觉界面离你更远，我们用厚与薄区分内容是想给用户带来更快捷的操作，如果用户是聚焦当前用户要操作的内容的话，我们会选用厚的材质感，一般的材质感我们选用的是中间距离，通过材质的区分造成的视觉上的前中后的空间感。”

全新的动效体系

“动效我们追求的是流畅感，这次又增加了一个新的设计，我们称之为引力动效设计。 这套设计体系的灵感来自于宇宙，我们把宇宙中的那些不同星球之间的引力放到了我们系统中的动效上。”

比如在升 HarmonyOS 的时候有一种穿梭的效果。还有引力平衡感、日全食等动画效果，这些在平板、手表、手机上的运用上都极具标志性，提升了华为智能终端的辨识度。