据印度媒体报道，印度在线教育平台 Vedantu 正在寻求一轮 1.5 亿规模的融资。在此次融资计划中，Vedantu 对自身的估值定为 10 亿美元。目前，Vedantu 正在与包括 Owl Ventures 在内的几家新投资者洽谈，同时其部分现有投资者（Coatue、老虎基金、Accel）也将加入其中。

据了解，Vedantu 曾在去年 10 月份时与 KKR 及其它现有投资者进行了一次融资谈判，希望从中获得 1 亿美元融资。目前来看，这次计划并未得以成功。

值得一提的是，有消息人士指出，针对这次 10 亿估值的融资，其投资者并不认可这一估值。消息人士称，这些投资者希望 Vedantu 的估值在 8 亿美元以下。

Vedantu 最近的一笔融资发生在去年 7 月，该公司当时在这轮 D 轮融资中获得了 1 亿美元注资。这笔融资由 Coatue 领投，Vdantu 在这一轮融资中的估值为 6 亿美元。在这一轮融资之前，Vedantu 在去年 2 月份获得了由纪源资本领投的 2400 万美元融资作为其 C 轮融资的一部分，而该公司在这一轮中的估值为 2.75 亿美元。

目前，Vedantu 一共获得了近 2 亿美元融资。

Vedantu 由 Vamsi Krishna、Anand Prakash、Pulkit Jain 于 2011 年联合创立，通过旗下手机应用为一到十二年级的学生群体提供一对一及一对多式实时互动教学服务，内容范围涵盖当地所有主流科目。该公司表示，平台每月为超过 2700 万名学生提供服务，月新增付费用户可达 2 万名。据悉，Vedantu 在 2020 财年的营收为 2.5 亿卢比，较上年增长 60&。不过，但该公司的支出也增加了 5.9 倍，达到 19.6 亿卢比。

自去年疫情爆发以来，印度在线教育领域便进入了爆发增长期。除 Vedantu 之外，包括 Byju’s、Unacademy 等在内的几家当地头部教育科技公司也都借此机会快速发展扩张。作为结果之一，这一领域的融资规模在这段期间已经呈现出了数倍增长的趋势，并不断受到投资者的青睐。

其中，Byju’s 已在上周通过获得的 3.4 亿美元新融资以 165 亿美元的估值成为印度估值最高的初创公司。而 Unacademy 则在软银的领投下成为独角兽企业，其估值在 6 个月内呈现 3 倍增长。