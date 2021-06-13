据悉，印度在线教育平台Byju’s已于近日完成一轮近 3.4 亿美元规模的融资。这笔融资由瑞银集团、Zoom 创始人袁征、黑石集团等投资者提供。融资后，Byju’s 的估值增长至 165 亿美元，该公司也因此得以成为印度估值最高的初创公司。此前，这一位置由在线支付巨头 Paytm 以 160 亿美元估值胜任。

本栏目曾在今年 4 月份时指出，Byju’s 正在以 165 亿美元左右的估值与瑞银集团进行谈判，希望获得 1.5 亿美元融资。而除此之外，当时也有消息人士指出Byju’s 还在与其他投资者谈判，计划再获得 2 亿美元融资。本次的消息则证实了这两则传闻。

该公司此前最近的一笔融资同发生在今年 4 月份。当时，Baron Funds、B Capital（由 Facebook 联合创始人 Eduardo Saverin 联合创立）、XN Exponent Holding（美国对冲基金）联合领投了 Byju’s 10 亿美元融资。这笔融资对 Byju’s 的估值为 150 亿美元。

据了解，Byju’s 本次的最新融资及上一轮 10 亿美元融资均属于其 15 亿美元融资计划的一部分。今年 3 月份时，Byju’s 曾表示希望展开一轮 15 亿美元的大规模融资。包括本轮最新融资在内，Byju’s目前已获得了超 23 亿美元的股权融资。

值得一提的是，该公司在去年一年内就获得了 10 亿美元融资，而印度教育科技初创公司在这段时间内的总融资规模为 22 亿美元，其在 2019 年的融资规模则仅为 5.5 亿美元。随着疫情为印度在线教育行业带来了巨大机遇，有观点认为，印度教育科技领域的市场规模有望从现在的 7 到 8 亿美元在十年内增长至 300 亿美元。

有印度媒体指出，目前 Byju’s 也是全球估值最高的教育科技初创公司，其当地同行 Unacademy 和 Vedant 的估值分别约为 20 亿美元与 6 亿美元，我国在线教育平台猿辅导和作业帮的估值则分别为 155 亿美元和 100 亿美元。

根据 Byju’s 公布的数据显示，截至今年年初，该平台的用户累计达 8000 万，其中有超过 4500 万用户为在去年半年时间内的新增。该公司表示，其平台上拥有 550 万付费用户，年续签率达 86%。有相关投资人士透露，Byju’s 目前已经实现盈利，去年在美国获得了超 1 亿美元收入。

自疫情爆发以来，Byju’s 显然进入了高速增长时期。除了多笔大规模的融资，Byju’s 也在不断进行扩张动作。仅在今年前 4 个月时间内，Byju’s 便已进行了 5 起共计涉及 15 亿美元的同行收购。另一方面，除上述收购之外，Byju’s 也透露将会在今年 5 月份通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区。