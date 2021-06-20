本周晚些时候，TechCrunch称印度金融科技初创公司 BharatPe 即将获得一笔近 2.5 亿美元规模的 E 轮融资。这笔融资由老虎基金领投，双方之间的谈判正处于后期阶段，预计很快就会完成。据了解，BharatPe 在这一轮融资中估值达到 25 亿美元，并将因此成为独角兽企业。

此前，BharatPe 曾在今年 2 月份时获得了由 Coatue Management 领投的 1.08 亿美元 D 轮融资，当时该公司的估值为 9 亿美元。该公司的 C 轮融资则发生在去年，规模为 7500 万美元。BharatPe 在这一轮中的估值为 4.25 亿美元。据悉，Coatue Management 、Beenext、Steadview Capital、红杉资本（印度）、Ribbit Capital 等风投机构均有对其进行投资。

本栏目曾在上月中旬指出，BharatPe 正在与老虎基金进行融资沟通，计划从该机构领投的融资中获得一笔 2 到 2.5 亿美元的资金，且这笔资金将使得 BharatPe 达到 18 到 22 亿美元。目前来看，本次消息近乎证实了这一报道。

成立于 2018 年的 BharatPe 主要为印度商家提供二维码及 PoS 机支付方案，从而帮助商家更好的支持数字支付方式。据该公司表示，已经部署超过 5 万台 PoS 机，每月涉及交易规模达 1.23 亿美元。

BharatPe 并不通过收取二维码使用费盈利，取而代之的是从向商家提供的营运资金借贷服务中获取利润。如本栏目此前报道，该公司每月通过其非银行合作伙伴向商家客户提供的贷款额度超 20 亿卢比（约合 2700 万美元）。根据该公司总裁 Suhail Sameer 表示，BharatPe 是无抵押信贷行业中跳出率最低的公司之一，跳出率仅为 4%，远低于行业平均水平的 20%。

值得一提的是，印度储备银行在周五批准了Centrum Capital 和 BharatPe 的合资企业（Centrum Financial Services Ltd）对一家当地传统银行（PMC 银行）的收购，并原则上许可前者得以成立一家小型金融银行（SFB）。

在接下来的三个月里，BharatPe 和 Centrum 将会完成对这家传统银行资产接管并使其正常运作。而 2 家企业将在两年内向这家 SFB注资180 亿卢比（约合 2.43 亿美元，另有一说法是近 222 亿卢比），以完成收购和业务开展，二者将各持有这家 SFB 50% 的股份。据悉，这是印度有史以来首例金融科技公司收购传统银行机构的案例。

另一方面，BharatPe 也在上周收购了支付返利平台 Payback India。后者在印度拥有 1 亿多名会员用户，并构建了一个超 100 个线上及线下合作伙伴的服务网络。Ashneer Grover 在这次收购中表示，BharatPe 正在致力于构建印度规模最大、参与度最高的商家网络，此次收购将成为 BharatPe 在这方面的一大 “破局点”。

受益于疫情对线上服务和无接触服务的推动，综合 BharatPe 在近日发布的数据及其联合创始人兼 CEO Ashneer Grover 的发言，在 2020 到 2021 的财年期间，BharatPe 服务覆盖的商家数量由上一年的 240 万增长至 600 万。在过去的一年里，BharatPe 的支付业务规模增长近 5 倍，贷款业务增长了 10 倍。

Suhail Sameer 称，BharatPe 已定下了今年的目标，希望在本财年将商家数量增加一倍以上，达到 1200 万至 1300 万，并能够在下一财年继续翻倍，实现 3 千万的规模。Ashneer Grover 则指出，希望 BharatPe 在 2023 年 3 月份之前达成 300 亿美元的付款额处理以及 7 亿美元的总贷款额。

目前，BharatPe 已经进入了印度的 100 多个城市地区，并计划在今年底前将这一数字扩展至 300 个。