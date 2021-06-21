6 月 9 日，备受行业瞩目的 2021 首届消费者科技及创新展览会（简称：CTIS）在上海新国际博览中心隆重开幕。当天下午，动点科技记者做客 CTIS 圆桌对话——“后疫情时代的创业态度”，携手约肯机器人创始人兼 CEO 李之勤、傲飞创新董事长兼 CEO 文放和 Ladies Who Tech 联合创始人唐文洁，一起探讨新机遇、新常态下，不断涌出的创业机会如何才能在这龙争虎斗的市场环境中获得一席之地，以及如何判断当前所处赛道的增长空间和商业模式的可持续性。

硬件态度：从上天到下海

大家对于无人机的印象更多来自于天上飞行的无人机，而现在水下无人机成为一个新的投资赛道并日益成熟。约肯机器人创始人兼 CEO 李之勤表示：“约肯做第一台水下无人机的时候市场上还没有，到现在我们的客户布满全球，触及欧美、日本、澳大利亚，我们现在在沙特、非洲、泰国、菲律宾都有客户。我们当初避开空中无人机，发展水下无人机，现在在这个赛道上卡住了这个赛位，所以感觉当年的选择还是正确的。”

此前，约肯聚焦的是功能型机器人，比如说水下勘测之类的用途。疫情过后，去国外旅游比较困难，国内旅游、直播等开始火热，在消费机器人领域，李之勤坦言，“之前约肯做的确实是以勘测为主的 B 端市场，不过随着国内直播的火热，像快手、抖音的发展，我们现在也在做直播平台。直播平台的带货能力特别强，因此约肯开发了带直播功能的水下无人机，比如在大连看水下海星的采集，可以带给观众不一样的视角。从前大家关注点在陆上、空中，现在视角转到水下，需要一些硬件的支持。”

谈到疫情，李之勤认为疫情过程深刻影响和改变了大家的生活，也给水下无人机市场带来了新的机会。“约肯经过这几年技术的打磨、市场的推广，同时在供应链这块的建设上也有很大的进展，所以在成本和品质的控制上，越来越成熟。 疫情来了，我们从中会挖掘更多的需求，加快我们产品的改造，提升水下无人机的应用场景，来适应疫情的变化。”

返璞归真：以开放活跃的心态拥抱变化

机械、电子、科技相结合的模块化产品，搭配教学课程，打造高自由度，体系全面的创造平台和教育平台，这就是傲飞创新。傲飞的产品看上去是有一个木质框架作为基底的，看起来别具一格。对于为何使用木质框架，傲飞创新董事长兼 CEO 文放先生表示主要有三个方面的考量。

第一，是来自于市场的需求，“我们在创业初期做了上百场的无人机的科普讲座，探索到了无人机教育市场的空缺，做这样一款产品，最早客户给到了非常具体的产品需求给我们，我们做了很多方案，材质有塑料、3D 打印、碳纤维、木板这几种，最终大多数客户对于木质的无人机非常喜欢，他们觉得小小的木板能够变成 ‘飞机’ 的话，孩子们获得的教育体验将更加深刻。” 人的需求是多样的，其实傲飞没有创造需求，只是给客户更多样化的选择。

第二，傲飞在开发这个产品的过程中，发现用拼木结构开发出来的产品意想不到的有趣，傲飞沉浸在这个氛围中，喜欢并由衷热爱自己打造的产品，这是支撑他们一直做下去的很重要的理由。

第三，傲飞推广木质结构到大众消费品当中，对环保是有利的。尽管拼木结构或者木质品可能有一些缺点，比如耐用性，“但是技术是可以发展的，我们的技术和生产工艺可以改进，我们相信未来这些缺点不再明显。”

疫情之下，文放认为我们要保持开放活跃的心态拥抱新变化，同时防止盲目的跟风。“之前我们无人机做海外的比较多，我们在国内做教育市场，做线下培育，疫情到来对我们的影响是比较大的。此前我们的商业模式抗风险能力较弱，依赖于别的教育机构和渠道。如果不是疫情，而是别的政策或技术变化，我们也很容易受到打击。所以现在才要建立自己的消费品牌，通过线上线下多渠道的方式去拓展机会，并弥补之前单一的 To B 渠道的短板，增强我们的抗风险的能力。”

女性数字鸿沟的现实关照

在数字经济下，怎么样能够让女性用户享受到更好的数字化产品，以及参与到设计科技当中来，这是一个值得全世界思考的话题。而 Ladies Who Tech 做的这件事情，就是量化影响力，专门给企业和行业提供性别多元化和包容性解决方案的一个科技女性社群平台。

Ladies Who Tech 联合创始人唐文洁认为，无论是互联网企业还是传统企业，中国企业还是外企，“你会发现 75% 的数字化产品的用户是女性，但是许多企业数字化团队的男女比例在 9 比 1，现在很多女性用的数字化产品还是男性同胞在设计，如果我们能够做更加多元的思维意识的话，对于优化产品也是可以实现的。”

前期，Ladies Who Tech 在中国市场做的更多的是推动思维意识的改变。首先，相信企业跟创业企业的力量，积极连接所有生态圈的人，形成意识共同体——意识到这个不是只是慈善、社会责任，而是能够给你带来经济利益和社会影响力的行为。在这个共情的基础上，Ladies Who Tech 给到企业、学校一些解决方案，“不管是培训或者说一些咨询也好，我们希望给企业找到更多的多元化人才，其中就包括大量的女性，然后大家携手来把所有的事情做得更有趣。”

这场疫情冲击了许多行业，不过却是一个让创业者停下来思考的机会——到底什么样的商业方向更加具有可持续性？恰恰因为疫情的时代，全球都在关注多元化这件事情，唐文洁认为，其实每个人都可以参与进来，不用太在意疫情本身这件事情，而是它所衍生出来的机会，“重塑商业是不是可以加入女性的视角，除了从中获益，和她们共创共享，让社会变得更加多元？”

结语

可以看出每一个初创项目的出现，都是为了解决当下某些不被满足的需求。无论是提高实物产品的技术创新和硬实力，还是提高思维意识从而去产生对整个社会的正向影响力，最终目的都是为了使我们生活的世界，变得更好。

正是因为这一代又一代不满足于现状的创业者，敢于跳出舒适圈敢于担当的创业态度，我们才更有理由相信，就算疫情对经济、资本、商业社会影响颇大，依然会有前赴后继的创业者，选择亲手去打造未来我们所生活的世界。