百度正式公布在 2030 年实现集团运营层面的碳中和目标。在这个过程中，百度以 2020 年为基准年，计划在已有绿色实践的基础上，参照《温室气体核算体系》范围一、二类型，在数据中心、办公楼宇、碳抵消、智能交通、智能云、供应链六个方面，全面构建 2030 年碳中和目标的科学实现路径。

路径 1：建立绿色数据中心

自建数据中心：通过数据中心技术创新、软硬结合持续迭代、人工智能融合应用等方式，在 2020 年均 PUE1.14 的基础上持续降低单位算力能耗；同时优化数据中心能源消费结构，自有新建数据中心将优先选择可再生能源丰富的地区建设，可再生能源使用比例逐年提升。

租用数据中心：通过技术输出或算力迁移的方式降低租用数据中心 PUE，减少总算力碳排放总量。

路径 2：构建智慧办公楼宇

通过利用先进技术及管理方式，采用办公楼自然光照明、自然通风、遮阳等措施，提高楼宇能源使用效率，同时通过引进光伏发电技术等方式，增加办公楼宇可再生能源使用比例，实现绿色运营。

路径 3：碳抵消

对于难以实现零碳排放的运营领域，通过采取相关减排量措施进行碳抵消。

路径 4：智能交通的全链条减碳技术赋能

通过百度智能交通、智能交运、智能网联、智能停车等落地场景解决方案，结合集度智能电动汽车量产、MaaS 出行服务、自动驾驶无人车服务等方式，构建全链条减碳技术路径，助力全国道路交通碳排放量减少。

路径 5：智能云的节能减碳技术赋能

通过百度智能云，支持客户、伙伴等产业利益相关方节能减排，共同推动零碳社会的实现。

路径 6：绿色供应链伙伴机制

构建新型责任伙伴合作机制，推动供应链碳减排，构建智能经济绿色生态。