后疫情时代，新加坡在医疗服务方面的发展使得其在亚洲地区备受关注。目前，该国政府及企业正努力攻克疫情期间看病难等医疗问题，同时提供更好的国际旅游体验。以下是新加坡的五项最新医疗健康技术应用：

区块链技术加快新冠病毒检测认证

新加坡智慧国家和数字政府办公室（SNDGO）及卫生部于 3 月公布了基于区块链技术的 HealthCerts 医疗标准体系。出发离开新加坡前，游客通常会在当地进行新冠病毒检测。有了该体系，游客可通过政府的应用程序 SingPass 在线获取检测结果。HealthCerts 通过使用区块链技术加快了新冠病毒检测结果的跨境验证。

IATA 旅行通行证在新加坡试点成功

疫情期间，各国政府及航空公司正在努力尝试不同的应用程序，整合各方面的健康文件，以便人们在后疫情时代自由通行。IATA 旅行通行证便是 “健康护照” 中的一种。

今年年初，新加坡航空公司首次使用 IATA（国际航空运输协会）旅行通行证，并以 3 月 15 日至 28 日从新加坡飞往伦敦的旅客为试验对象。

IATA 首席执行官 Alexandre de Juniac 称，此次试验的成功表明该技术能够安全地、便捷地、高效地帮助旅客及政府处理旅行期间的健康文件。这对恢复国际航空有着举足轻重的意义。

新加坡首个自研新冠病毒呼气式检测

在五月最后一周，新加坡当局批准了一项由新加坡公司 Breathonix 研发的新冠病毒呼气式检测。该仪器与高精度呼吸采样器连接，再通过机器软件进行分析，可以在一分钟以得出检测结果。较其他检测方式，该检测更为快捷且无感。

马来西亚卫生部正在考虑使用这项新技术。而迪拜于 3 月 13 日就已对该新冠病毒检测进行了试验，以评估其准确性。

打造一站式医疗保险理赔平台

新加坡的医疗和保险组织联合打造了一个医疗保险理赔平台。新加坡普通保险协会、新加坡人寿保险协会以及各大健康信息部门于 3 月开始审核此项提案。同时，该提案还得到了新加坡卫生部及新加坡金融管理局的支持。

这一平台旨在加快无中介的健康保险理赔过程，惠及患者、供应商及保险公司三方。患者可在线授权数据的发布，供应商可代表患者申请理赔，而保险公司可直接从供应商处获取信息。一旦试点成功，该平台将在全国（新加坡）范围内推广与使用。

远程医疗服务供应商义务名录

新加坡卫生部于今年 2 月 26 日公布了一份远程医疗服务供应商义务名录。在供应商符合新加坡卫生部对其合规性和资格的要求的情况下，卫生部强烈建议各大供应商申请加入该名录。

目前，新加坡国内的远程医疗服务供应商不受监管。加入该名录是规范这些供应商的第一步。时值新加坡医疗保健服务法案公布在即，此举将极大促进这些供应商过渡到授权制度内，帮助患者做出符合其切身利益的明智选择。同样的，这也会给供应商带来补贴与理赔等权益。

编译：Ceci

注：本文编译自 TechNode Global 所发布的 《5 Latest healthcare technology developments in Singapore》一文，原作者为 VAULT DRAGON。