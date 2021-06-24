文远知行 WeRide 公布了更多关于 C 轮融资的信息。本轮总融资金额达 3.1 亿美元，除了已公布的投资人外，还包括联合领投方国调基金、国际知名产业投资机构雷诺-日产-三菱联盟基金（Alliance Ventures) 和前期投资人普罗资本（旗下国开装备基金）等。在过去 5 个月的时间里，文远知行完成了总额超 6 亿美元的融资，投后估值 33 亿美元。

这是雷诺-日产-三菱联盟基金第二次投资文远知行。2018 年，作为雷诺日产三菱联盟 RNM Alliance 的创业投资基金，雷诺-日产-三菱联盟基金战略领投了文远知行的 A 轮融资。

日产汽车首席运营官阿什瓦尼·古普塔 (Ashwani Gupta) 表示：“在电动化和自动驾驶领域，日产汽车长期以来处于技术领先地位。技术以人为本是我们的核心理念，而自动驾驶是其中的重要组成部分。中国站在定义未来出行的最前沿，我们很高兴能够与文远知行合作，共同为中国带来更多创新技术和服务。”

联合领投方国调基金管理机构诚通基金总经理魏然表示：“国调基金长期看好自动驾驶领域，文远知行是国内领先的自动驾驶公司，在技术、落地和运营等方面都位于国内领先位置。加快发展新一代人工智能是我国的重要战略，自动驾驶是人工智能的重要应用领域，也是人工智能 ‘皇冠上的明珠’，国调基金希望加强对人工智能领域的投资，促进国家人工智能领域的发展，并且结合包括文远知行在内的被投企业的先进技术能力，与央企国企进行更多的合作，共同推动人工智能在生产生活中的深度运营，创造更加智能安全的交通方式。”

普罗资本执行事务合伙人徐晨昊表示：“无人驾驶技术将引领人类的下一代出行革命，代表了人工智能算法和软硬件融合的技术制高点，也是国家政策重点支持的领域之一。文远知行凭借其先进的技术水平、丰富的运营经验和快速的落地能力取得了在 L4 级无人驾驶行业的领先地位。我们相信，文远知行将不断强化学习算法，丰富落地场景，深刻改变人们的出行方式，巩固其行业领军地位，并且我们也将为其发展提供全方面赋能。”

文远知行创始人兼 CEO 韩旭表示：“日产汽车作为全球一流的汽车制造商，过去三年一直给我们强有力的支持，帮助文远知行建立了一支全球领先的 Robotaxi 车队，使得我们可以率先向公众提供全开放的运营服务，截至目前已经安全运营超过 18 个月。未来，在日产汽车的支持下，文远知行将加速在中国推进无人驾驶出租车的落地部署。”

自 2020 年 12 月至今，文远知行先后完成了 B 轮、C 轮融资，投资方除了雷诺-日产-三菱联盟基金，还有全球客车制造商宇通集团、IDG 资本、普罗资本等主机厂和国际机构投资者。文远知行的总自动驾驶里程已经超过 500 万公里，并正在全速推进无人驾驶 Robotaxi 和无人驾驶新物种 Mini Robobus 的商业化落地。