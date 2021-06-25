作为一个日益受到关注的全球性话题，近年来，碳减排正在成为各个国家制定经济发展战略时的重要考虑因素。从新能源技术的不断落地到对传统能源使用效率的持续探索，面对因气候变化而带来的种种挑战，以能源结构转型为基础的可持续发展模式成为了这个过程中的一种有力回应。而随着电气化成为世界能源转型中的不可逆趋势，可持续电池技术的价值也就变得愈发不可忽视。

芬兰是世界上唯一能够管理从矿物原料到回收的整个电池价值链的国家，因此在全球向电气化转变的过程中发挥着重要作用。 目前，芬兰已经定下了到 2035 年实现碳中和的目标，并于 2021 年 1 月成为世界上首批发布国家电池战略的国家之一。

芬兰国家商务促进局向动点出海表示，基于芬兰在这一领域的深厚积累，芬兰的国家电池战略的提出使芬兰得以发展成为国际电池行业中具有竞争力、有能力和可持续发展的重要角色，并且让芬兰在欧洲乃至全球范围内的电池生态系统和价值链的发展中发挥出自身的出色能力。

芬兰国家商务促进局智能移动和芬兰电池的项目负责人 Ilkka Homanen 先生进一步介绍，从采矿业和原材料加工到与电池制造和使用有关的技术和服务，再加上充电技术和回收，芬兰拥有与整个电池价值链相关的专业知识。而从大型运营商到中小企业和初创企业，芬兰的公司也为整个电池生产价值链提供有竞争力的概念和技术，这些公司在化学、加工、工程和能源方面拥有世界级的专业知识。

他强调，芬兰在欧洲电池价值链的发展中处于极其有利的地位，同时也拥有一些巨大优势。第一，电池矿物和以可持续方式制造电池矿物的能力，包括回收。第二，芬兰对外国投资有很好的定位，因此可以作为进入欧洲市场的门户。第三，芬兰的电池价值链非常广泛，为芬兰工业创造了巨大的增长机会。芬兰的经济在很大程度上依赖于国际业务，电池业务则为此提供了一个巨大的平台。

“构建一个可持续的和有竞争力的电池生态系统的关键因素之一便是回收，芬兰已被选为协调欧洲电池行业对该 ‘回收’ 主题进行研究的国家。另一方面，芬兰独特的电池生态系统也提供了许多吸引力的投资机会。作为一个持续被列为拥有世界上最好的营商环境之一的国家，芬兰以其受过高等教育的劳动力、可靠的基础设施和透明稳定的社会而闻名。在能源领域的最新投资新闻包括庄信万丰在瓦萨的可持续电池材料工厂，澳大利亚 Critical Metals 公司和 Neometals 公司决定在芬兰的波里建设一个可持续的钒回收和生产设施。”

而除了在价值链的始终环节提供世界级的机遇，芬兰也是一个对全球人才有吸引力的市场。Ilkka Homanen 先生指出，芬兰当下的相关行业内发生了很多变化，这为外国投资者以及寻找行业热点的人才创造了一个极具吸引力的机会。

当然，在中芬合作这一层面上，他也表示芬兰和中国企业之间的合作已久，这也包括电池业务。从未来来看，中芬之间合作也会充满更多可能。“中国是世界上最大的市场之一，对芬兰来说，与这样一个大市场进行合作是至关重要的。其次，谈及电池技术，中国也是全球技术领导者之一。在和芬兰的合作中，中国可以看到增值效应，因为芬兰可以作为进入欧洲的一个创新门户。我们相信，双方的合作是非常有意义的。”

据悉，芬兰国家商务促进局（及其前身 Finpro 和 TEKES）几十年来一直支持中国和芬兰的合作。这种合作在创新和商业方面采取了多种形式、涉及多个行业。在电池业务方面，目前已经有了投资、知识共享和研究方面的合作案例。“作为在创建创新生态系统、推动芬兰电池的国际增长、拓宽合作网络、加强国际营销等多方面积极实施电池战略的芬兰国家机构，芬兰国家商务促进局愿意一起继续探索和讨论这些可能性。”