尽管疫情使得远程访问的方式在过去一年中呈现出了爆发趋势、一度成为了人们的主流选择，但就这种模式本身而言，近年来，它所代表的市场规模一直都在不断增长，并在同时展示出了巨大的发展潜力。

得益于能够在最大限度上突破地域限制的灵活特点，除了云办公之外，远程访问工具也在教育、医疗、IT、工业等行业中日益受到重视。数据显示，2019 年全球远程桌面市场规模为 15.3 亿美元，到 2027 年这一数字预计将达到 46.9 亿美元，实现近 15% 的年增长率。

随着接下来移动设备持有量的继续提升以及移动互联网进程的进一步加快，可以预见，这一和移动市场有着良好相性的访问解决方案也将迎来另一波增长机遇。而作为当下的 “破壁” 利器，面对由 5G、AR、物联网等热门前沿领域所勾勒出的美好未来蓝图，远程访问工具也同样显现出了不俗实力。

近日，动点科技邀请到了远程访问解决方案提供商 TeamViewer 首席执行官 Oliver Steil 以及 TeamViewer 中国区总裁 David Fung，二位和动点科技创始人卢刚博士一起就 TeamViewer 近年来的发展历程展开了一次深入探讨，并从中揭示了 TeamViewer 承载着怎样的变化和期待。

根据 TeamViewer 公布的数据，目前全球已有超过 25 亿台设备安装过 TeamViewer（每台安装过的设备都会生成一个唯一的识别 ID），任意时间内的同时在线设备数量达 4500 万台。Oliver Steil 向卢刚博士指出，TeamViewer 之所以能够取得这样的成绩，一部分原因是在于它的简洁易用，“哪怕是 85 岁的老人都能轻易完成 TeamViewer 的部署”。其次，则是因为 TeamViewer 切实做到了不同设备之间的连接。无论操作系统的新旧、无论是 Linux 还是 Windows、无论是手机还是树莓派，TeamViewer 都能为其提供安全一致的访问体验。

Oliver 也进一步表示，面对当下 “移动化” 和 “数字化” 的主流趋势，尽管用户对 TeamViewer 的认知往往起源于其对于桌面系统的远程访问和控制，如今，越来越多的人开始通过手机或者平板电脑等移动设备连接这些现场终端。而与此同时，随着数字化变革进程的不断加快，这些终端的定义也在不断发生变化，从传统意义上的计算机延伸到收银系统、生产机器、医疗设备、交通工具、农业设施等方面，逐渐成为一种基础设施的象征。于此，TeamViewer 也就在其中展示出了更大的想象空间。

“现在，你可以通过 TeamViewer 连接几乎所有包含操作系统的设备，对它们进行远程控制和管理。而这也是 TeamViewer 一直在发展的方向所在。我们的使命是帮助企业更好的完成数字化转型。在这个过程中企业规模的大小并不重要，关键的地方是在于是否可以用远程工作的方式优化其中的人力成本和工作流程。基于这一点，TeamViewer 目前也把聚焦点放在了增强现实（AR）、一线员工的工作流程、物联网数据分析、机器管控等领域，让 TeamViewer 的远程访问进入到工作生产中的更多环节。”

体现在具体方面，Oliver 指出，过去一年中，疫情使得远程工作成为了一种常态化的选择。然而对大部分人来说，这种工作模式的出现显然也是一种意料之外的方式。在多人会议方面，远程视频为其提供了一种很好的方式。但在更加前端的管理和生产环节，如何进行更加有效的工作执行便成为了企业们所要面临的严峻考验。这时，TeamViewer 便成为了一种很好的选择。根据相关数据显示，在 2020 年第一季度期间，TeamViewer 的解决方案呈现了 75% 的增长。

另一方面，去年 7 月份，TeamViewer 宣布斥资 1.36 亿欧元收购AR 可穿戴解决方案供应商 Ubimax。TeamViewer 在当时表示，借助 Ubimax 的 Frontline 平台，它可以为一线车间更加量身地定制相关 AR 应用，从而加速其数字化转型。此外，这次收购也将加快 TeamViewer 针对数据分析和 AI 领域的新应用的开发，从而使其与 TeamViewer 的可视化维修工具 TeamViewer Pilot 更好地结合、形成一套全新 AR 解决方案，深化 TeamViewer 在 AR 和物联网领域的多年业务布局。

Oliver 强调，接下来，随着由 5G 等高速传输网络的继续普及，围绕现实增强技术所产生的工作流程也将为 TeamViewer 创造出一个更加广阔的发挥空间，“而这其中的数据分析，将成为 TeamViewer 的下一个畅想开端。”

目前，TeamViewer 已于 2019 年正式进入了中国市场。在去年 6 月份，TeamViewer 也同中国联通签署了战略合作协议，双方计划在远程协同办公、打造智慧城市，以及物联网与 AR 技术在 5G 上的运用等领域展开长期合作。David 指出，中国的远程连接市场拥有巨大的发展潜力，不过，在这个探索和发展的过程中，TeamViewer 始终会把访问的安全性和稳定性放在本地化战略的首要位置。

他表示，在过去的 16 年里，TeamViewer 见证了 25 亿次的下载安装，这其中自然承载着用户对其安全性的信赖，而他也希望同样能够将这一理念和体验传递给中国市场用户，确保为其带来更加稳定优质的产品体验，并且这也是 TeamViewer 与中国联通展开合作的一大考虑因素所在。

针对 TeamViewer 在中国市场的发展状况，David 向卢刚博士透露，除了面向个人的远程访问业务，TeamViewer 在企业端也取得了不错的进展。“你可以看到我们正在与一家国内的自动驾驶领域的企业展开合作。同时，我们也推出了适用于制造行业和物流行业的解决方案。而在物联网领域，除了典型的远程连接和设备管理，TeamViewer 在数据交换和数据分析方面也提供了相应的物联网解决方案。因此你可以看到，对中国市场而言，我们所提供的是一份从个人到中小企业再到大型企业的全方位覆盖服务。”

当然，面对未来，无论是对于中国市场还是全球市场而言，TeamViewer 仍然还有很长的路要走。Oliver 介绍，在过去的两年内，TeamViewer 的总体营收和人员数量呈现出了 1 倍增长。不过，他显然有着更多的期待。

“未来三年里，我希望这些数字同样能够再翻一番，让 TeamViewer 的营收在 2023 年达到 10 亿欧元，实现每年 20% 以上的增长。而在中国市场，我们希望 TeamViewer 能够获得更好的表现，达到 100% 的年增幅。目前，我们已经在上海设立了中国总部，但 David 也已在北京和广州进行了一些人员部署。今后我们将逐渐推动这一目标的实现，从进入更多的垂直领域到与更多的合作伙伴合作，TeamViewer 将在中国市场展开更加本地化的落地，让 TeamViewer 的产品更加适合当地市场的同时也能始终保持全球化的连接。”