据外媒报道，菲律宾金融科技企业 Voyager Innovations 已于今天宣布完成一轮 1.67 亿美元规模的融资。本次融资由 1.21 亿美元的新资金及 4600 万美元的承诺资金构成。目前，Voyager Innovations 已获得超 4.5 亿美元融资。

此前，我栏目在去年 4 月份时曾报道Voyager Innovations 将获得一笔 1.2 亿美元的承诺投资，其承诺投资方由该公司的现有投资者——包括腾讯、KKR、PLDT（Voyager 母公司）、IFC、IFC 亚洲新兴基金（Emerging Asia Fund）等构成。本次的 4600 万美元资金隶属于这一承诺，不过在资金规模上却产生了一些差异。

值得一提的是，在本次新融资中，IFC AMC 通过旗下的 IFC 金融机构成长基金（IFC Financial Institutions Growth Fund）作为新加入者参与了投资，而 IFC AMC 也是 Voyager Innovations 另一位现有投资者（世界银行集团）的成员机构。

成立于 2013 年的 Voyager Innovations 旗下拥有当地知名电子钱包 PayMaya、市场营销服务平台 Hatch、借贷服务 Lendr、汇款平台 SMART Padala 等多个服务品牌。其电子钱包服务 PayMaya 于 2015 年推出，包含在线支付、扫码付款、预付卡、电商（通过 PayMaya Mall）、中小微企业借贷、保险等功能。

据 Voyager Innovations 的数据指出，PayMaya 在当地拥有超 25 万个如便利店之类的数字金融接入点，用户可以在此为其账户充值消费。Voyager 表示，该数字是菲律宾 ATM 机和银行分行机构数量的 7 倍。作为结果，这使得 PayMaya 比传统银行更加便捷，尤其是就偏远或农村地区而言。

该公司同时指出，作为疫情对线上服务需求的爆发式推动，其业务同样实现了大规模增长。较 19 年相比，PayMaya 的用户从 2000 万增加到了 2800 万。据悉，PayMaya 已经制定下了计划，希望其平台在 2021 年的交易规模实现翻倍增长，达到近 290 亿美元。

Voyager Innovations 表示，本次的新资金将主要用来加强其数字支付业务在普惠金融方面的建设，并同时推出一家数字银行。在今天的融资公告中，Voyager 称已向菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，BSP）申请了数字银行牌照。Voyager 的一位代表表示，其数字银行将在 Voyager 获得牌照后的约半年内推出。

另一方面，在去年的承诺投资报道中，本栏目曾指出新融资的注入将使得 PayMaya 加大与当地同行 Mynt 旗下数字钱包 GCash 的竞争筹码，而 Mynt 此前曾获得阿里旗下蚂蚁金服的投资及技术支持。在今年年初时，Mynt完成了一笔 1.75 亿美元规模的融资，使得其估值达到近 10 亿美元。

根据报道媒体援引 BSP 发布的数据指出，截至 2019 年，约有 71% 的菲律宾人没有银行账户。但 BSP 已经设定了在 2023 年实现普惠金融的目标，这包括让 70% 的菲律宾成年群体拥有支付或交易账户，并将总零售支付额 50% 的份额以数字支付的形式达成。