移动数据和分析平台 App Annie 今天发布了的最新指数报告，报告显示 2021 年第二季度全球移动支出再破纪录——自 2021 年第一季度以来增加了 20 亿美元，达到 340 亿美元。数据同时表明尽管在全球范围内应对疫情的封锁政策有所放松，但新冠疫情推动的移动应用的支出仍在继续增长。

在 2021 年第二季度，消费者在移动应用上花费了 340 亿美元。打破了第一季度的 320 亿美元。2021 年第二季度的消费总额比 2020 年第二季度的总额高出约 70 亿美元，比 2021 年第一季度高出 20 亿美元。按平台划分，App Annie 的数据显示，2021 年第一季度，苹果应用商店的支出同比增长 30%，达到 220 亿美元，而 Google Play 的支出跃升 20%，达到约 120 亿美元。

这些数字再次证明了移动应用经济的韧性。值得一提的是，应用市场本身已有 13 年历史。苹果公司在 2008 年推出了其应用程序商店，当时只有 500 个产品。现在，iOS 和安卓系统上有 570 万个应用。

尽管行业观察者一直在等待季度收入数字的下降，并且有人预测会出现 “ 应用疲劳”，但 App Annie 的数据显示移动市场仍然在蓬勃发展。

从应用门类来看，2021 年第二季度与 2019 年第四季度相比，游戏在全球范围内的下载量的增长依然领先，这一增长由热门的超休闲游戏，如《造桥大作战》、《头发挑战赛》和《高跟我最美》主导。在非游戏类应用中，工具类应用的下载量的增长领先。2021 年第二季度，VPN 应用在突围榜上名列前茅，逐季增长。这也是在苹果最新发布的 iOS 14.5 后，用户优先考虑隐私的佐证。

数据还表明，尽管全球范围内疫情封锁政策有所放松，但疫情推动用户在移动应用程序上的支出仍然存在。“在家隔离” 政策推动消费者在整个 2020 年转向了基于移动端的娱乐和工作习惯。截至 2021 年中期，全球范围内，这种习惯仍然没有下降的迹象。

例如，Tik Tok 继续保持其主导地位，其人均用户互动量已经超过了 YouTube 。在美国，用户平均每月花 24.5 小时在该应用上；在英国，安卓用户则在这一应用上花费近 26 小时。同时，视频应用的需求也正在攀升，在美国，HBO Max 在 2021 年 5 月达到 1800 万月度活跃用户。此外，用户在医疗应用的上的花费在 2021 年第二季度达到了 6.73 亿美元，诸如 Peloton 和 Fitbit 这样的应用在本季度位列突破排行榜中。再者，全球医疗应用的下载量在 2021 年第二季度较疫情前增长了 75%。

值得注意的是， 受新冠疫情影响最严重的行业正处于强劲的复苏边缘，包括体育和旅游在内的类别出现了显著增长。 2021 年 4 月，用户在体育类用户上花费的时间也出现全球范围内的增长。美国（10%）、德国（10%）、西班牙（10%）、英国（20%）和意大利（55%）。

在 2021 年第二季度，Booking.com 闯入安卓用户旅游和本地应用门类全球十大突破性应用排行榜，这也表明全球消费者对旅行充满渴望。在美国和英国等疫苗接种不断推进的市场，用户在旅游应用的使用时长也在增加。在仍受新冠疫情严重影响的巴西和印度等市场中，旅游应用的使用出现了反弹的迹象– 这是未来趋势的一个积极信号。

App Annie 营销洞察主管 Lexi Sydow 表示：“我们的最新数据显示，新冠疫情深深影响了用户的移动行为，包括消费和花费在应用上的时间。消费者在全球封锁期间养成的移动习惯将继续存在。“

移动消费支出稳定增长 移动下载持续

App Annie 洞察表明，在全球范围内，我们正在进入一个更加成熟的移动市场。应用下载量仍然很高，但真正的增长体现在使用和消费者支出方面。App Annie 数据显示，Google Play 的下载量同比保持稳定，为 250 亿，而 iOS 平台则为本季度贡献了 80 亿下载量。

App Annie 认为成熟移动市场的下载量开始趋于稳定是自然现象，因为许多消费者已经在他们的手机上下载了应用程序。虽然用户不会停止下载应用，但增长会有所放缓，真正的重点是用户对移动开发商提供的移动服务的使用情况以及消费情况。

用户对视频应用的需求持续增长

正如 App Annie 的预期，2021 年第二季度排名领先的应用主要由社交、信息和视频三大门类组成。Tik Tok 保持了其在应用程序领域的显著主导地位。它在下载量和消费者支出方面都位居第一。

App Annie 同时发布的 《后疫情时代移动应用使用情况》显示，用户在疫情期间形成的社交习惯依然在延续，甚至还在加深。在社交世界中，短视频是王道。在社交和视频流应用中，YouTube 和 TikTok 拥有最深的用户参与度– 每个用户每月高达 40 小时。

在美国和英国，用户在 Tik Tok 上平均花费时间已经超过了在 YouTube 上的时长。截至 2021 年 5 月，在美国，平均每个用户每月在 TikTok 花费 24.5 小时，在英国则接近 26 小时。

在美国，安卓手机用户平均花在 TikTok 的时间比 2019 年 12 月多 50%。在英国，这种增长甚至更加剧烈，增长了 80%。但在韩国和日本，2021 年 5 月，每个用户平均花费在 YouTube 上的时间依然保持领先，是 TikTok 的 2.5 倍。。在韩国，这相当于超过 40 小时，比 2019 年 12 月增长了 15%。虽然，这一增长与 TikTok 的增长速度相比相形见绌。

在 2021 年第二季度消费者支出排行榜上，仍有一些耐人寻味的变化。排名第 6 的是 HBO Max，同比上升了 6 位。自 Netflix 获得成功以来，内容生产商都急于推出他们自己的基于订阅的流媒体产品。HBO/华纳在 2020 年 5 月以 HBO Max 进入市场。

截至 2021 年 3 月底，该公司拥有 4420 万国内用户和 6390 万全球用户。HBO Max 在 5 月播出《老友记：重聚》推动了用户数的上涨。据报道，该电视特辑在美国的开幕周末推动的新的 Max 注册用户，超过了今年迄今为止华纳兄弟的任何一部新电影。

2021 年第二季度顶级应用排行榜（按消费者支出）中另一个值得关注的的存在是 Piccoma。这个由 Kakao Japan（韩国 Kakao 的日本子公司）运营的 “ 网络漫画 “ 应用继续稳步上升，成为全球第七大收入应用。

Piccoma 改变了日本消费者购买漫画的方式，它将整本书变成了 “连续剧集 “，并提供免费的商业模式，同时，读者通过付费来解锁下一集。该公司在 2020 年的收入为 376 亿日元（3.4 亿美元），拥有 420 万用户。

游戏市场仍在冲击每周 10 亿次的下载量

2021 年第二季度，游戏领域保持了去年建立的高增长势头。每周平均下载量连续五个季度保持在 10 亿左右。这与 2019 年的平均水平相比，增长了 15%。同时，就支出而言，每周平均数徘徊在 17 亿美元左右。这与 2021 年第一季度相同，但比两年前的数字增长了 35%。

在下载方面，有三个表现突出的应用。超音速的 《造桥大作战》位居榜首，而 《头发挑战赛游戏》位居第二，《头发挑战赛游戏》是另一款面向女性的游戏，与排名第四的 《高跟我最美》非常相似。还值得一提的是 Good Job 的 《折纸》，它从排名 12385 位跃居第 8。

游戏消费排行榜上的变化幅度较小，，因为热门游戏拥有许多忠实的玩家，寿命更长得。2021 年第二季度排行榜再次由 Roblox 领衔，但表现突出的是马娘: 可爱德比赛马手游（Uma Musume Pretty Derby），排名第二。这是一款一部电视剧的日本游戏，其中著名的赛马转生为 “ 马女”。它在本季度上升了 24 位。同时基于漫画开发的游戏二之国：交叉世界（Ni no Kuni: Cross Worlds）和 One Piece Fighting Path，也在本季度取得了不凡表现。

疫情对移动应用使用情况的影响仍然在全球其他地区持续

中国与世界其他地区相比，较早控制好新冠疫情并回归正常生活。但 App Annie 的最新数据显示，在全球范围内，疫情催生的移动应用使用习惯将继续存在。多元工作模式、短视频、健身和食品配送等应用依然是用户最常使用的。

多元工作和在家工作模式是全球新常态。当我们进入到在家工作的第六个季度时，用户花在商业应用上的时间仍在增长。即使在美国（与 2021 年第一季度相比增长 55%）和英国（与 2021 年第一季度相比增长 15%）等疫苗普及较快的市场，用户花费在此类应用的时间也在逐季增长。

我们在商业应用程序中花费的时间比以往任何时候都多—-甚至与去年大流行的高峰期相比也是如此。即使在澳大利亚和美国这样的市场– 员工正在回到办公室– 消费者仍在大量使用商业应用程序来协调远程工作。随着员工和企业接受混合工作模式，甚至完全远程的工作模式，移动连接比以往任何时候都更加重要。

手机是我们日常生活的核心，是我们最信任的触手可及的设备。App Annie 的营销洞察主管 Lexi Sydow 指出，随着全球范围内各行业开始从新冠疫情中反弹，移动应用是消费者需求和市场情绪变化的一个重要指标。

随着各国开始转向 “新常态”——一个消费者具有新的根深蒂固的习惯、工作方式和喜好的，最终会成为一个移动优先的世界。