据外媒报道，韩国通信公司 Kakao 旗下的互联网银行 Kakao Bank 计划在 IPO 中筹集高达 23 亿美元的资金。

据悉，Kakao Bank 将以每股 33000 至 39,00 韩元的价格出售 6545 万股新股。如果以每股最高价 39000 韩元计算，Kakao Bank 可筹集 2.55 万亿韩元，其市值将超过 160 亿美元。本次上市将使该公司成为韩国第三大最具价值的银行，仅次于 KB 金融集团公司与新韩金融集团。

据 Kakao Bank 称，其公司顾问是基于不同公司估值的对比来为 Kakao Bank 进行上市估值。这些公司有市值约为 400 亿美元的 Quicken Loans 运营商 Rocket Cos、TCS Group 和 Nordnet AB 等金融科技公司。上述的三家公司以及巴西公司 Pagseguro Digital 的交易价格约为账面价值的 5 到 9 倍。

Kakao Bank 的母公司是韩国最大的移动通讯服务企业 Kakao Talk，拥有 4600 万活跃用户（韩国人口约为 5100 万）。

值得关注的是，Kakao 一直在推进其附属公司的上市计划，如 Kakao Game 成功在去年 9 月上市，而它旗下移动支付公司 Kakao Pay 的上市申请也获得了初步的批准。同时，Kakao Mobility 和 Kakao Entertainment 正在考虑上市。

编译：Ceci