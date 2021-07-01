根据 Strategy Analytics 发布的数据，2021 年第一季度，苹果 A-series 和 M-series 内研芯片出货量和收益实现了稳定的两位数增长。

Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务最新发布的研究报告《2021 年 Q1 苹果 A-series 和 M-series 应用处理器跟踪：Apple Silicon M1 驱动收益激增》发现，2021 年 Q1 苹果 A-series 和 M-series 应用处理器的收益飙升 54%，达到 20 亿美元。Strategy Analytics 估计，截至 2021 年 Q1 末，苹果 A-series 和 M-series 应用处理器的累计出货量价值 510 亿美元。

Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 评论道：“苹果坚信掌控其设备使用的主要技术的必要性。为此，该公司设计了其自研半导体元器件，包括应用处理器、5G 基带（英特尔收购）、GPU、闪存控制器、电源管理 IC、蓝牙 LE IC、指纹传感器和深度传感传感器。未来，苹果可能会将 5G 调制解调器技术集成到其 A-series 处理器中。自 2010 年首次推出 A-series 处理器以来，截至 2021 年 Q1 末，苹果 A-series 应用处理器累计出货量超过 28 亿。苹果的 iPhone、iPad 和 Mac 为其自研半导体投资提供了可观的规模。苹果凭借首个 64 位 ARM 移动处理器惊艳半导体市场，并成为台积电在 7nm 和 5nm 等先进半导体工艺技术方面的主要客户。”

Kundojjala 继续说道：“iPhone 仍然是苹果处理器收益的主要来源，在 2021 年 Q1 占苹果处理器总收入的 64%。苹果 Mac 电脑和 iPad 上使用的基于 Apple Silicon M1 ARM 的处理器取代了英特尔的 Core 微处理器，并重新点燃了移动计算之战。我们估计，Apple Silicon M1 处理器在 2021 年 Q1 占苹果处理器总收益的 13% 以上。”