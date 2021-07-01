6 月 30 日，涂鸦智能蜂窝通信开发者大会暨户外出行全场景能力发布会在上海圆满落幕。会上，涂鸦智能（NYSE: TUYA）正式发布了涂鸦蜂窝通信一站式解决方案以及户外出行全场景能力，为开发者开拓户外智慧场景提供有效助力，全方位助推户外出行行业加速智慧升级。

大会吸引了来自通信、出行、物联网等领域数百家企业齐聚于此，共话蜂窝通信在户外出行领域的广泛应用。涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕、市场及战略合作副总裁兼 CMO 那竞丹、副总裁孙新涛、高级产品专家杨清会、Orange Innovation 中国 CEO Bruno Germain、小刀科技无锡公司总经理卢永强、芯翼信息科技创始人兼 CEO 肖建宏、广和通 CEO 应凌鹏、互联网行业市场拓展总经理罗俊、移芯通信副总裁杨月启、GSMA 大中华区战略合作总经理庞策、5G 物联网产业联盟秘书长解运洲、沃达丰大中华区物联网业务总经理徐旖旎等嘉宾出席了本次活动。

陈燎罕指出：“我们从越来越多的客户身上看到了一个趋势，从 Wi-Fi 到 Zigbee，再到蓝牙，中短距离通信协议已经没法承载从室内到室外的全部智慧场景新需求，LTE Cat.1、NB-IoT 等蜂窝通信协议应用越来越广泛，物联网领域对于连接的距离需求正在越来越 ‘远’。涂鸦智能将依托兼顾软件与硬件开发的 IoT 开发平台，帮助蜂窝通信开发者打造全场景商业生态。”

随后，杨清会围绕蜂窝通信一站式解决方案以及户外出行全场景能力，进行了全面介绍：“涂鸦秉持开放合作的态度，面向我们的生态伙伴、硬件开发者和行业开发者，共建蜂窝通信及户外场景的产品图谱。具体来讲，我们支持了从硬件到嵌入式软件、从 App 开发到 UI 交互界面自定义、从行业 SaaS 到行业 PaaS 能力的全场景技术支持，涂鸦在每一个环节，针对不同开发背景、拥有不同诉求、研发资源投入的开发者，提供可裁剪可组合的解决方案。”

随着 IoT 浪潮席卷千行百业，户外场景也涌现出越来越多的智能化需求。户外出行场景下，消费者希望实时了解电动车、滑板车等出行工具的电量、剩余骑行时间等，同时还希望在出行工具遭遇盗窃、损坏等异常情况时，可以第一时间得知消息，以做对策应对。开发者同样面临共享车辆、充电宝等设备难定位、难追踪、难管理等需求痛点，在此背景下，涂鸦智能将扩充户外通信连接能力作为打通户外全场景的重中之重。

涂鸦蜂窝通信一站式解决方案以及户外出行全场景能力的发布，一方面意味着涂鸦提供的通信连接能力将覆盖室外长距离传输场景，有效打通室内外场景互联，实现场景间的无缝定位；另一方面也意味着涂鸦在户外出行领域迈出了关键一步，进一步实现消费者刚需领域的全覆盖。

蜂窝硬件产品一站式解决方案 全方位赋能开发者

蜂窝通信因为其广覆盖、可移动以及大连接等特性，成为了开发者拓展室外智慧场景的最佳连接方式，也是 IoT 产业得到长足发展的重要基石。基于此，各个国家和地区纷纷大举发展蜂窝通信，中国也大量修建 5G 基站，紧跟蜂窝通信的时代潮流；同时，“新基建” 相关政策也从需求端推动着蜂窝通信的快速发展，IoT Analytics 数据显示，中国三大运营商占全球蜂窝物联网连接数的 75%。

在这样的市场趋势下，涂鸦智能重磅发布了蜂窝通信一站式解决方案，该方案覆盖了从硬件接入到软件落地的全链条，全方位赋能开发者快速低成本实现产品智能化，落地行业应用。

在硬件开发方面，涂鸦蜂窝通信一站式解决方案提供灵活多变的硬件接入方式，支持零代码或低代码开发，帮助开发者以极低的研发投入，在 15 天内落地一款可量产的蜂窝智能设备；在软件开发方面，该方案可帮助开发者在 10 分钟内快速开发品牌专属 App。此外，涂鸦智能提供的行业 SaaS，也将赋能蜂窝硬件开发者落地多款行业应用，打造智能互联的行业生态。

目前，涂鸦蜂窝通信一站式解决方案已经实现了全场景产品矩阵覆盖，支持超 200 款智能设备接入，涉足智慧消防、智慧水务、智慧能源和智慧出行等多个领域。

户外出行全场景能力 构建数智化室外空间

当前，IoT 行业正从单品智能化走向场景智能化，当室内智能场景的竞争呈现白热化，室外场景成为开发者开始新一轮竞争的新阵地。尤其是消费者高频涉及的户外出行领域，正在逐渐成为新的 IoT 风口。

涂鸦智能提供的户外出行全场景能力，为开发者提供了从消费级到商用级的硬件及行业应用解决方案，满足了不同开发者的开发需求。同时，涂鸦还将帮助开发者实现不同场景下智能设备的交互操作和集成控制，进而实现场景与场景的互联。

以国产电动车领军企业小刀科技为例，涂鸦智能提供的 PaaS 和 SaaS 能力，将帮助小刀科技构建整套出行领域的 IoT 应用平台，涵盖了从智能车联网系统、电动车商业租赁系统、共享电单车租赁系统到共享换电、共享充电等丰富的场景。同时，涂鸦智能丰富的开发者生态资源和全球性的渠道资源，也将帮助小刀科技缩短出行场景下 IoT 创新业务项目上线周期，并实现智能设备出海。

小刀科技无锡公司总经理卢永强在 “智能·趋动价值” 主题演讲中提到：“车辆智能化是共享出行租赁平台管理车辆、采集数据、优化投放、提高效率降低运维成本的基础。涂鸦智能提供户外出行全场景能力，让小刀科技能顺应消费者需求的转型和消费者心智的升级，实现移动端、车辆、大数据、用户之间的互联互通。”