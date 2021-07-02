国际数据公司（IDC）全球虚拟现实与增强现实头显跟踪报告最新数据显示，2021 年第一季度，虚拟现实（VR）头显全球出货量同比增长 52.4%。

其中，以 Oculus Quest 2 和 HTC Vive Focus 为代表的拥有独立计算能力的一体机头显品类，在 2021 年第一季度占据 VR 头显出货量的 82.7%，远高于 2020 年第一季度的 50.5%。游戏和健身场景的大热带动 VR 更快速地进入了普通消费者视野。与此同时，以 Facebook 为代表的科技巨头，更好地将 VR 技术进行了呈现和展示。

IDC 移动设备跟踪经理 Jitesh Ubrani 表示：“Oculus 凭一己之力推动了全球整体 VR 市场的增长，2021 年第一季度，其产品占据全球 VR 出货量的近三分之二。”Oculus Quest 2 自 2020 年第四季度发布以来在消费者市场表现抢眼，但在商用市场面临激烈竞争。同时，其在中国大陆地区的不足表现使得能迎合中国市场需求的本土 VR 品牌拥有了更多机会。

除 Oculus 外，中国 VR 本土厂商 DPVR 和 Pico 在本季度也表现不俗。这两家公司在中国已经有了稳固的立足点并且致力于通过教育等商用领域布局开拓国际市场。此外，短期前景预示，以 Pico 为代表的众多公司将更多低成本的 3DOF 头显消费者往更具沉浸感的 6DOF 头显转移。2021 年第一季度，HTC 和 Sony 在 VR 全球出货量中分列厂商第四、五位。

IDC 预计，2021 年全年 VR 出货量将同比增长 28.9%。此预测数据表明，由于供应端的制约，众多厂商在今年将面临零部件短缺的严峻压力。长期来看，VR 头显市场将保持强劲增长，预计在 2025 年出货量达到 2860 万台，五年复合增长率为 41.4%。

IDC 全球移动设备及消费者研究副总裁 Tom Mainelli 表示：“VR 的商用场景将继续激增。随着更多公司对未来现场工作与远程工作结合的布局规划，我们认为 VR 在对于推动下一代协作、培训和数字活动方面扮演着越来越重要的角色。”