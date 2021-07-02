建筑设计 AI 平台「品览智造」宣布完成数千万元 A+轮融资。本轮融资由金沙江创投领投，明源云、中国金茂、海创汇、香港新世界集团和老股东顺为资本跟投，融资将用于加速 AlphaDraw「筑绘通」的研发和市场推广。该公司于今年 4 月获数千万元 A 轮融资。

品览成立于 2018 年，致力于通过 AI 为建筑设计建立自动化和标准化的标准，主要服务于地产企业、设计院等客户。其自主研发的建筑设计 AI 平台 AlphaDraw 筑绘通基于计算机视觉技术、建筑设计知识库和生成式强化学习算法，客户可以通过上传建筑方案图纸自动生成并完善施工图，提高标准化出图的效率和质量。目前，品览智造已经完成了水暖电三个专业的住宅施工图设计 AI 研发，总计与 10 家设计院签约，同时有超过 100 家设计院正在测试及使用筑绘通产品，超过十家 Top 30 地产集团设计管理部门与品览智造展开了合作探讨。

近两年，房地产各个流程环节中的数字化需求不断升级，从开发、运营到售后服务都已经出现了相对完善的 SaaS 服务商和良好的市场教育势头。而在最基础的地产建筑设计环节，目前市场还处于低效的人工作业阶段，智能化程度相对滞后。作为国民经济的一环，住宅设计具有良好的标准化基因，但施工图制作往往具有周期过长、改动成本高、繁琐易错漏的特点，在目前的数字化生态下已经很难跟上其他生产销售环节的脚步。

基于从信息化向数字化、自动化过渡的时代背景，品览智造以施工图制作环节作为切入场景，想要成为建筑设计 AI 的定义者，为市场解答如何将 “AI+” 的模式更好地落地于建筑设计行业。目前，建筑设计 AI 平台筑绘通采取按每建筑平方米向客户收取服务费的付费模式，鼓励客户通过 AI 平台解放高昂的人工成本及外包成本。根据市场上约 25 元/建筑平方米的施工图均价，筑绘通能够把绘图成本降至十分之一。

品览智造 CEO 李一帆表示，“未来，设计师应该更加专注于方案创意，而不需要为了工艺和基本的水电需求而花费大量精力。目前，建筑设计 AI 行业市场体量十分可观。仅住宅需求方面，2020 年国内房地产销售额达 17.36 万亿人民币，设计费用占新房销售额的 2%。其中施工图制作费用占总设计费用的 32%，市场可达近千亿规模。除住宅设计之外，品览智造所接触的客户群体中已经逐渐出现了商场设计，市政设计，工厂设计，酒店设计和实验室设计等多元化的建筑设计场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。