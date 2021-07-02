近日，支付宝与敦煌美术研究所联名的限量版付款码皮肤 NFT 正式上线，两款基于蚂蚁链发行的 NFT 各限量 8000 份，在发售后几个小时内被抢购一空。

归根结底，“独创”、“限量” 等字眼乃至相对低廉的价位是付款码皮肤被哄抢的主要原因，用户抢购付款码皮肤的行为本身与抢购实体的艺术家联名 T 恤与星巴克的猫爪杯并无不同。但大多数付款码皮肤的买家不会意识到，这也许是他们跨越价格的门槛，与 NFT 艺术品距离最近的一次。

1. 虚拟艺术品拍出天价

今年 3 月，纯数字艺术品《每一天：前 5000 天》历经 15 天的网络竞拍、353 次出价，最终以 6928 万美元（约 4.5 亿人民币）成交，打破了 NFT 艺术品的世界拍卖记录。

从 2007 年 5 月起，艺术家 Beeple 每天在网上创作和发布一件新的艺术作品，此次拍卖的作品是他将以往 5000 多天的作品拼贴而成。该作品并不存在实体，只存在于数字世界中。

虽然创作手段并不新鲜，但以 NFT 的形式首次在全球性拍卖行佳士得拍卖，是绝对的里程碑事件，也助推了整个 NFT 艺术品走向拍卖市场的火热。

赝品泛滥是艺术品市场的一个千古难题，统计数据显示，臭名昭著的艺术品伪造市场年产值高达 60 亿美元，而区块链技术则可以确保商品的唯一性与真实性，让买家和作者能核实数码艺术品的合法拥有人及真伪。

落锤之后，《每一天：前 5000 天》由作者本人直接传送给买家，并附有独一无二的艺术家加密签名、无法篡改的区块链识别印记与 NFT 认证编码。

区别于传统意义上的数字艺术作品，NFT 艺术作品并非不储存在电脑硬盘或 U 盘上，而是将数据加密后存储于区块链中；其收藏也与传统实体艺术品收藏存在区别：虽然藏家可以通过交易而 “拥有” 这件作品，但作品本身在互联网上依旧可以被复制、下载。

另外，关于 NFT 艺术品的价格也是备受争议的一点。开拍时估值不明、起拍价仅 100 美元的一件作品身价最终竟飙升了 60 万倍，是否具有其合理性？从竞拍品得主的另一重身份是某 NFT 基金创始人这一点来看，以如此高价购买一件虚拟艺术品，不排除为相关虚拟交易平台炒作的可能。

2. 与比特币们有何不同？

天价的 NFT 艺术品交易令人咋舌，高昂的价格就像博物馆里隔开了观众与展品的玻璃罩，使其只在特定领域内交易与流转。随着支付宝付款码 NFT 皮肤的走红，使 NFT 完成了更大范围的出圈。

NFT 全称为 Non-Fungible Token，指非同质化代币，与 BTC、ETH 等同质化代币存在明显区别。

同质化代币（Fungible Token，简称 FT）是一种可替换、可接近无穷拆分的代币，比如一枚比特币可以分割成很多份。单个同质化代币的面值相同，具有统一性，同种 FT 之间可以互换，便于拆分与交易，交易中只需关注代币的数目。

而非同质化代币NFT 的主要特征是不可替代、不可分割，可类比现实生活中的合同、房屋产权、艺术作品、公证证书、演唱会门票等资产，这类资产具有其独特的价值。因此，NFT 这种区块链技术，是用于表示数字资产的唯一加密货币令牌。

FT 与 NFT 的本质区别在于二者采用的协议不同：其中，FT 采用的是以太坊区块链著名协议 ERC-20，NFT 采用的是以太坊区块链新协议 ERC-721。底层协议的不同便衍生出了二者在互换性、统一性、可分性、兼容性方面的诸多差异。

除此之外，在功能方面，FT 主要是作为金钱使用的 (money-like)，而 NFT 则主要作为物品 (thing-like)。前者类似印钞机，产生基因相同的货币；后者用于标记物品所有权。

也正因如此，虽然 NFT 像有形资产一样可以买卖，但 NFT 本身并不具有等价交换物特征。而提及 NFT 交易时，也总是与演出门票、证照、音乐、艺术品乃至图片、视频等具体的加密数字资产绑定。

区块链投资机构 NGC Ventures 认为，NFT 是 web3.0 时代的元数据容器。目前，NFT 主要分为以下三大类：数字艺术类 NFT（包含发行数、存储地址、艺术家信息等元数据）、游戏道具类（包含登记、属性等元数据）、资产流动性解决方案（用于代表供应链金融贷款、非上市股权、地产基金份额等新型证券化资产数据的容器）。

近日，法巴银行（BNP Paribas）分析部门 L’atelier 发布的一份报告显示，2020 年，NFT 市场的交易量超过 2.5 亿美元，比 2019 年增长了四倍，而代表一系列物品（包括艺术品和游戏收藏品）的 NFT 行业的市值达到 3.38 亿美元。

3.NFT 的想象空间与边界

基于 NFT 的各种特性，除了数字艺术品交易之外，这项区块链技术还被广泛应用于知识产权保护。版权保护很大程度上就是数据确权，涉及 “艺术品确权、时间戳、真伪溯源、价格发现、基于地质类账户的产权转移” 都是 NFT 的独特优势。NFT 可以帮助明确权利所有者与使用者之间的关系，对于激励数字内容创新具有重要意义。

近年来，蚂蚁链一直致力于数字版权保护服务，发行 NFT 皮肤只是蚂蚁链面向普通用户的一次小规模的技术成果展示。

去年 10 月，蚂蚁链开放了数字版权服务平台，依托区块链与 AI 技术，为原创作品提供从登记到维权的全流程服务，目前已有多家文化产业机构入驻，平台日保护作品量 1000 万以上。

世界经合组织区块链政策专委会专家王娟认为，NFT 是一种非常具有内容和创作保护能力的区块链技术，知识产权保护是蚂蚁链在其应用场景中找到的又一行业痛点，是补齐市场中价值流通短板的有益尝试与探索。

除了版权保护，NFT 的应用还将扩展到哪些领域？

区块链行业观察者、鑫苑科技 CMO 魏然告诉动点科技，NFT 不光有应用层，还有协议层、公链层等，最有价值的应该是 “统一的账户体系和新的价格发现机制”，比如线上交易市场、拍卖市场，基于哈勃格税的拍卖方式。艺术品只是一个开始，数字世界里原生的虚拟资产（虚拟人、游戏道具、虚拟土地），比如区块链游戏 Decentraland 有很有机会；理论上精度更细的实体世界的有价资产也可以用 NFT 来表示，比如 Centrifuge、Convergence 在做的一些链下资产 NFT 化的尝试。

不过，也有行业分析人士对 NFT 的商业化应用持谨慎态度，认为数字化范围里对非同质化内容的保护同样面临数据相关的立法、数据流转中的安全性以及监管的可穿透性等问题；NFT 相关艺术品与文创产品的火爆表明，有圈内人正试图将价值与 NFT 技术本身挂钩并从中牟利，应予以密切关注。