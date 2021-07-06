近日，上海沈德医疗器械科技有限公司在 5 个月内连续完成 B 轮与 B+轮累计超过亿元融资。两轮融资由创瑞投资、点石创坚、盈峰鼎泰、智朗创投、坚木投资、仁鼎投资等基金联合投资, 充分展示了机构投资者对沈德医疗在 “磁波刀” 肿瘤与脑部神经系统疾病无创治疗领域的策源创新能力的极大肯定及对公司发展的强烈信心。本轮融资主要用于子宫肌瘤/子宫腺肌症、乳腺肿瘤、骨肿瘤疼痛缓解无创治疗系列产品的临床试验、营销推广以及帕金森/特发性震颤/脑胶质瘤、前列腺肿瘤、甲状腺肿瘤等无创治疗系列产品的开发和布局。

此前，沈德医疗已完成共计数千万元天使轮融资和 A 轮融资。

“磁波刀” 针对传统聚焦超声技术全方位升级，将成为肿瘤与脑部神经系统疾病全新无创治疗手段

高强度聚焦超声是一种新型的、无创的物理治疗技术，是通过超声在组织中聚焦产生的热效应实、现快速的组织消融，从而达到治疗目的。聚焦超声技术是具有百年历史的公知技术，且在全球范围内已经广泛应用于妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、腹腔肿瘤、颈部肿瘤及脑部神经系统疾病等 40 多种适应症。截止到 2020 年底，整个治疗领域内已完成将近 40 万例手术。

沈德医疗 “磁波刀” 采用 “超导磁共振引导”，结合 “相控聚焦超声” 技术，突破了传统聚焦超声采用超声引导单振元扫描模式，实现了传统技术的换代升级。

第一步，医生通过超导磁共振这副 “3D 眼镜” 对肿瘤进行多维动态成像、在精确定位定标与精确诊断的基础上制定治疗计划，精确勾勒肿瘤靶区；

第二步，医生通过 “磁波刀” 具有智能 AI 算法的独立软件系统操作相控型聚焦超声这把 “无形的手术刀”，利用相控多模式聚焦超声技术实现大焦域范围的治疗，且治疗过程中焦点可精准快速移动并形成多焦点多模式聚焦；

第三步，通过对超导磁共振提供的测温数据解析后得到的可视化温度闭环反馈图谱与曲线，从而精确地控制焦点处的超声能量并将其释放到肿瘤靶区部位，精准打击肿瘤，使得肿瘤发生高温凝固性坏死（即热消融），肿瘤热消融过后随着人体代谢吸收，达到治疗目的。

手术过程中，可通过关闭部分阵元绕过肋骨避免肋骨损伤，实现腹腔肿瘤治疗；可通过相位补偿和校准技术解决超声穿透颅骨后的散焦问题，实现脑部神经系统疾病治疗；可通过实时影像融合技术进行全程疗效评估。

由于该技术集无创、绿色、精准、智能 AI 可视化诊疗、无损测温、安全高效、实时疗效评估、成本售价低、治疗费用低等综合优势为一体，使其必将成为最易于普及于各类良恶性实体肿瘤、心脑血管疾病、脑部神经系统疾病患者的全新无创治疗手段。

沈德医疗：国产 “磁波刀” 无创治疗器械领航者，专注于肿瘤与脑部神经系统疾病精准绿色无创治疗技术的创新平台

沈德医疗成立于 2013 年 5 月，是以上海交通大学陈亚珠院士为总顾问、沈国峰教授为创始人、近 20 位上海交大培养的博士和硕士组成的双创团队。公司将陈亚珠院士团队 24 年的重大科技成果—磁共振引导的相控高强度聚焦超声精准无创治疗系统进行技术攻坚及产品化运作，专注于研发和生产具有完全自主知识产权的国产高端精准无创治疗设备，用于肿瘤和神经系统等重大疾病的无创治疗，覆盖高端医疗器械工业制造、商业运营与售后服务等全产业链，以科技创新驱动民族医疗器械品牌，进军国际市场，致力于打造国际化医疗器械强企，有望成为国产高端民族精准无创治疗器械的新引擎。

优质资信背书

沈德医疗总顾问陈亚珠院士为沈德医疗持股股东与董事、上海交通大学生物医学工程学院名誉院长、我国医工交叉学科的领域的开拓者、无创医疗技术和大型医疗器械研发的先驱者和领军人物，曾于 20 世纪 80 年代发明肾结石超声碎石机，获得国家科技进步一等奖，成功实现碎石机国产器械进口替代。陈亚珠院士获得上海市 2019 年度科技功臣奖，受聘为徐汇区全国首个区域型技术转移中心 TTO 首席科学家。

沈德医疗荣获上海市科技进步一等奖、工博会创新奖、高交会优秀产品奖、科技部 “十三五” 数字诊疗装备重点研发计划、国家自然基金重大仪器项目、上海市科技支撑项目等多项国家级、省级课题，获得上海市徐汇区政府 “招商引智计划”、上海市科委两项科技支撑计划、江苏省 “双创人才”、“双创团队”、南通市 “江海英才”、崇川区 “紫琅计划”、宁波 “3315 人才计划”、“2025 宁波智造” 重大项目等荣誉称号与资金支持。

硬核技术壁垒

沈德医疗在上海交大-沈德医疗超声精准医疗联合研发中心、上海市陈亚珠院士工作站、上海市知识产权试点单位三大研发平台支撑下，建立了完整的知识产权保护体系与预警机制，完成 37 项知识产权申报，目前持有授权发明专利 15 项、多项 PCT 与马德里商标，专利评估价值达 1.08 亿，获杭州银行 2000 万元专利质押授信，形成了高壁垒知产储备。

充分体现用户导向

沈德医疗秉承 “患者至上、用户导向” 的核心价值观，充分结合肿瘤与脑部神经系统疾病患者与临床医生治疗需求，为患者与医院终端提供医疗消费与治疗的新场景与新手段，通过 “磁波刀” 无创诊疗中心、“磁波刀” 无创品牌连锁医院等多元化商业应用场景和获客渠道，为患者带来疼痛缓解、无创无损、快速恢复等升级体验，为相关科室与医生带来职能、绩效、技能、学术、职位提升的多重机遇。

巨大规模效益

沈德医疗发展符合进口替代趋势，面向海量良恶性肿瘤、心脑血管疾病与脑部神经系统疾病庞大市场，目前围绕六大产品技术攻坚，未来借助资本市场驱动更多元化产品的研发与产业化，技术创新平台的持久力与爆发力创造了强劲的增长动力与潜力。

目前，沈德医疗 “晚期转移骨肿瘤疼痛缓解治疗系统” 已完成欧盟 CE 认证，针对子宫肌瘤/子宫腺肌症、晚期转移骨肿瘤疼痛缓解、乳腺腺瘤四大适应症的三大产品已进入临床试验阶段，预计于 2022 年获得国内 NMPA 认证。针对帕金森/特发性震颤/脑胶质瘤、前列腺肿瘤、甲状腺肿瘤五大适应症的三大产品预计于 2022 年启动人体临床试验。据悉，沈德医疗同时针对血脑屏障打开 BBB、癫痫等其他经颅系统疾病，肝癌、胰腺癌、前列腺癌、肾脏肿瘤等腹腔恶性肿瘤，顽固性高血压、溶栓、动脉粥样硬化等心脑血管疾病等适应症领域进行了全面技术开发与产业布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。