在全社会堪称 “挖空心思”、“无孔不入” 的反诈热潮下，这届网友越来越不好骗了！

7 月 7 日，蚂蚁集团消费者权益保护专项 “蚂蚁 315” 发布电信网络诈骗治理数据。过去半年，假冒客服、公检法等传统诈骗依然高发多发，但欺诈资损显著下降了 7 成；另一方面，“杀猪盘” 及色情类诈骗仍是电信网络诈骗 “重灾区”，占诈骗资金损失一半以上。但实际遭遇诈骗并产生资金损失的案件量也在持续下降，仅 6 月的诈骗案件量相较 1 月就降低 30%。

值得一题的是，为了和骗子拼速度，蚂蚁反诈骗叫醒热线目前超过 9 成的电话由 AI 打出，且叫醒成功率已经超过了人工客服。

诈骗名目及手段不断升级变种的同时，诈骗团伙的成功率却大幅降低，这背后是各个部门、机构等社会各界为反诈做出的努力。今年以来，我国对电信网络诈骗打击力度不断升级，全社会也在推出脑洞大开的反诈新招，除了铺天盖地的反诈宣传横幅、短视频，印着揭露电信诈骗套路的 “反诈蛋”，外包装贴着反诈警示的 “反诈奶茶”、反诈答题可以 “撸” 的警犬……为了不让你被骗，大家的努力程度让网友直呼 “比骗子还用心”。

有网友做了统计：手机收到一个境外来电，还没接起来，已经收到运营商的弹窗，提示来电有诈骗风险；接电话超过 5 分钟，社区民警会直接电话询问；要真走到去支付宝转账那一步，刚写上账号，支付宝会直接弹窗提示诈骗，执意转账还可能要做套防骗考卷，甚至会收到客服的叫醒电话……“现在想上当真挺难的！”

据了解，以假冒执法人员、客服等诈骗为例，一方面支付宝会通过智能巡检系统，每天对 5 万个网站及 APP 进行不间断巡检，一旦发现涉嫌欺诈的页面或账号等，会向执法机关提交高危预警线索；另一方面一旦发现用户有高危操作，会精准定位风险并联合国家反诈中心、通信运营商等对用户实时提醒。

在世界人工智能大会现场，蚂蚁就展示了全球首个应用于反欺诈的交互式风控产品 “叫醒热线”。与骗子赛跑，首先比的就是谁的动作快。当用户被骗子诱导转账，人工客服需要判断诈骗场景、精准组织话术，再进行外呼劝导，至少需要 2 分钟，而蚂蚁 AI 机器人能够以 0.1 秒的速度向用户发出来电警报，而且面对大规模的外呼电话，AI 具有秒速响应、海量试错和总结的能力，同时还能避免疲劳感带来的服务质量下滑；不仅如此，语义分析等技术的应用让 AI 能捕捉用户交流中的关键信息，以合适的方式进行劝阻。

据了解，上半年，支付宝通过弹窗提示、防诈骗答题、电话劝阻等方法，日均发出的风险预警覆盖约 50 万人次，6 个月累计保护潜在被骗资金近 27 亿元。

对诈骗的打击和宣传力度不断提升，反诈意识也越来深入人心。支付宝数据显示，半年来，年轻人接到防骗提示或劝阻电话听劝率提升了 40%；9 成老年人被骗时会听劝停止转账，与半年前相比提升 20%；即使是已转账的受骗用户，也越来越愿意主动在平台上举报投诉或报警处理。

“蚂蚁 315” 行动反欺诈专项负责人顾鸣透露，今年内，支付宝发起的 “蓝马甲” 志愿行动还将在全国 20 多个城市进行超过 2000 场社区防骗知识等讲座，线下服务 10 万老人，并通过线上线下结合的形式，有效覆盖 5000 万人次。