专注于个人消费电子类产品的新晋国产品牌一晤未来 evowera（以下简称 “一晤未来”）于本月正式登陆高端电器零售平台顺电，除顺电官网外，全国 36 家线下门店亦可看到其产品展示。这是继今年 6 月登陆连卡佛后，一晤未来在线下高端销售渠道扩展的又一举措。7 月 6 日起深圳宝安区餐饮单位已有序恢复堂食，文体娱乐场所有序恢复营业，深圳壹方城的顺电即使在工作日也迎来了不少消费者。该款于顺电内销售的品牌开山之作 planck O1 自适应声波电动牙刷，正是全球范围内伺服电机搭载于电动牙刷的首次尝试。

一晤未来品牌面向追求高性能电子产品的用户群体。planck O1 自适应声波电动牙刷在全球首次实现以齿间情况和用户洁齿习惯为基础条件进行洁齿动力输出的动能，进一步优化和提高用户口腔清洁效率。此次选择入驻高端电器零售平台顺电，起因是两个品牌拥有较高的契合性。

一晤未来的创始人之一，曾参与欧洲宇航局星际介质项目并负责大疆力学研发的刘翊涵先生表示：“顺电在我国是非常受消费者认可的高端电器零售平台，其不断纳新、革新的品牌精神给予我们年轻品牌以非常多的借鉴和鼓励。作为一个起家于深圳的品牌，开拓、创新的 ‘深圳精神’ 一直注入在我们的产品中，因此我们希望通过无数次对底层技术的迭代和对品质的追求，给用户带去极致的产品体验。技术与产品是一晤未来的根本，我们坚信，再小的细节优化及性能提升都会给传统产品带来新的面貌！”

顺电以 “让科技丰富生活” 为核心理念，在成立的近三十年内，在全国各地拥有 50 余家门店。在近期的一次专访中，顺电董事长费国强先生也曾提到 “从长期看，随着中国经济发展、人们生活水平提高，国内家电市场一定会向好；科技发展，也令商品更新换代加快，现在的电子产品与三五年前完全不同，所以未来家电市场一定会很大。”