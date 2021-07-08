去年 WAIC 受疫情影响，以线上为主要阵地，今年重归线下展览后，全球瞩目。今年 WAIC 的主题是 “智联世界 众智成城”，旨在通过汇聚世界人工智能发展的最新成果和观点，为全球人工智能协同共治描绘新蓝图。在会上，百度创始人李彦宏表示，人工智能将会是影响未来 40 年人类发展的变革力量。这个力量今天正在不断的积蓄，在交通、金融、工业、能源、媒体等各行各业，人工智能技术的应用，都给出了行业数字化升级的新思路和新解法，甚至已经开始重塑整个行业的面貌，进而影响人类社会的未来。动点科技深以为然，并跟随着大会日程了解了一些当下最新的人工智能技术成果。

出行、物流的竞技

基于对未来城市的无限幻想，商汤在大会首日的新品发布区揭开了通往未来的商汤科技 SenseAuto 自动驾驶 AR 小巴的面纱。通过 AI+AR 的可视化方式，商汤 AR 小巴能够在世博展览馆到世博中心的线路上将园区实景进行实时的风格化处理，展示未来城市的产业发展、科技文化等内容，大大提升了乘客的乘车体验。

商汤科技移动智能事业群智能驾驶副总裁石建萍表示，搭载了商汤 SenseAuto Pilot 智能驾驶解决方案的自动驾驶 AR 小巴可以在特定站点自动停留接驳乘客，并通过完全自主的导航和驾驶，沿固定线路将乘客点对点地安全送达至目的地，适用于园区通勤摆渡、景区观光游览等多种接驳场景。

而小马智行则在大会上首次透露小马智卡商业运营的细节。小马智卡将 L4 级重卡作为技术落脚点，面对物流行业的巨大司机缺口，自动驾驶卡车的核心价值在于解放人力。小马智行联合创始人李衡宇表示：“一个安全、可靠的 ‘虚拟司机’ 能够自主驾驶同时妥善处理紧急情况，才能让驾驶员得到真正解放。”

干线物流将成为小马智卡自动驾驶卡车重点应用场景。随着各地政策开放，高、快速场景也逐步纳入各地路测范围内，小马智卡积极参与其中，未来将有机会在大兴机场高速、京台高速、京津高速等路段见到自动驾驶卡车路测。

今年美团展示的主题是无人配送。美团无人配送是围绕美团丰富的线下场景 , 通过与现有复杂配送流程结合，基于智能调度系统、无人机、自动驾驶等技术构建的物流路网，多种人机协同的末端配送模式，形式多样的智能配送终端等，形成美团无人配送整体解决方案。

美团的无人配送方案将发挥无人机、无人配送车、特种机器人等不同产品优势能力，满足在楼宇、园区、公开道路以及低空等不同场景下的即时配送需求，提升配送效率和用户体验，最终实现 “用无人配送让服务触达世界每个角落” 的愿景。

实体机器人和虚拟机器人

在 WAIC2021 上，优必选新一代大型仿人服务机器人 Walker X 全球首发，展位人声鼎沸。Walker X 现场演示了上楼梯、下斜坡、下象棋、柔顺力控按摩、视觉定位导航、快速行走、单腿平衡、不平整地面行走等功能，展示了在家庭应用场景下，更丰富、更智能、更稳定的服务能力，也体现了 Walker X 在步态规划与控制、柔顺力控、全身运动规划、视觉定位导航、视觉感知、全链路语音交互等方面的技术提升。

在智能化方面，Walker X 实现了多项技术的升级：采用 U-SLAM 视觉导航技术，实现自主路径规划；基于深度学习的物体检测与识别算法、人脸识别算法和跨风格人脸数据生成技术，可以在复杂环境中识别人脸、手势、物体等信息，丰富准确的理解和感知外部环境；手眼协调等 AI 和机器人集成技术，可以提供更加精准灵活的服务，具备物体识别分拣与操作能力，可以自主操控冰箱、咖啡机、吸尘器等家电；末端柔顺控制技术，可以完成按摩、拧瓶盖、端茶倒水等家居任务；内置的原生 28+机器人情绪体系，可以进行主动式交互，与用户建立共情。

本届 WAIC 期间，追一科技带来了最新的多模态虚拟数字人。逼真的形象，精准的理解，专业的应答，数字人吸引了众多企业嘉宾和观众的关注。Ta 与现场观众亲密互动，不仅能寒暄聊天，还能准确回答各种场景式问答。以多种虚拟形象和身份，助力银行、政务、保险、券商、电信运营商、教育、零售等多个行业，既可以作为企业的形象大使迎宾接客，品牌推广；又可以化身企业服务代表，提供高质量的客户服务。作为数字人全栈技术厂商，追一能支持仿真/3D、交互/播报型等多种类型数字人，提供数字人外在形象、智慧超脑、硬件载体在内的快速响应及交付。

智慧医疗更进一步

为了缓解当下医疗资源的面临供需关系紧张的巨大挑战，以深度卷积网络技术和大数据学习为基础的影像人工智能应用迅速发展，助力医院提升诊断准确率和效率。然而在终端用户——医院的影像科，AI 的真正使用与落地仍在困境中：小小的阅片室摆满了各类 AI 工作站，医生需要不断切换工位、硬件以及操作界面才可完成工作。如何能有效率地进行一次性的采购，如何在实施的过程中避免多个软硬件重复安装，如何在将来的使用过程中能保持应用升级的能力，是实际存在的痛点。

从医院用户的需求出发，本次大会发布的 “爱迪生魔盒” 是 GE 通用电气医疗团队最新研发成果。它集合了国内的头部人工智能应用，以集成的方式将多病种 AI 应用一次性给到医院。通过统一的接口和界面，“爱迪生魔盒” 犹如一把打开 AI 应用的钥匙——可在院内或云端对应用实现集中生命周期管理与访问，并保证持续更新升级能力，有效规避应用独立分离与重复建设造成的资源浪费。

而阿里巴巴对于智慧医疗也有自己的想法。基于阿里云异构计算 GPU 实例+第三方 Cloud XR 套件+终端 AR 头盔迅速构建出来一套增强现实 AR 的视觉计算系统。临床医生可以基于这个系统迅速模拟实践手术中要修复的人体组织，机械工程师可以迅速基于这个系统迅速学习和实践最新飞机发动机的检测和维修方法，这是以往只有通过真实实践才能学习和摸索到的经验，有极大风险，而现在可以在这套视觉计算解决方案下完成。

AI 开发工作流的秘密武器

华为云盘古大模型亮相大会，华为云盘古大模型旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流，以赋能更多的行业和开发者，实现人工智能工业化开发。通过与行业知识结合，盘古大模型能快速实现不同场景的适配，加速 AI 行业应用，让 AI 开发由作坊式转变为工业化开发的新模式。华为云盘古系列大模型包括中文语言（NLP）、视觉（CV）大模型，多模态大模型、科学计算大模型。

本次盘古大模型的展示包括成语填空、阅读理解、快速分类三项。盘古能应对中文中同词不同义的特殊情况，以 “明明明明明白白白喜欢他，但他就是不说” 为例，“明明” 既是一个人名又是一个形容词，断句复杂，但是盘古大模型能轻松回答 “白白喜欢谁？”、“谁喜欢明明？” 的问题。在快速分类的演示中可以看到，盘古大模型能对商品及服务的评价做出 “正面” 或 “负面” 的分类，即使不包含任何感情色彩的词语，例如 “凌晨下单第二天就从几千公里来到了手里”，盘古大模型能给出 “正面评价” 的结论。

盘古 NLP 大模型具备广泛的运用场景，在金融领域，可以辅助识别企业风险，助力企业尽调和项目审核。在医疗方面，其强大的信息抽取能力，可以帮助科研人员和医生从海量文献中快速提取关键知识。

盘古 CV 大模型在业界首次实现了模型的按需抽取，根据不同部署环境的运行要求可以自动抽取出的适合的模型，模型差异动态范围可达三个数量级。目前已经在医学影像、金融、工业质检等 100 余项实际任务中得到了验证，平均缩短开发时间 80% 以上，极大地提升了开发效率以及模型性能。

未来，华为云盘古预训练大模型将上线华为云 AI 资产共享社区（AI Gallery），提供多种使用方式，降低人工智能的使用门槛，服务更广大的开发者群体。