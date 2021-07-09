7 月 8 日，在上海世博中心，2021 世界人工智能大会盛大开幕。据了解，上海连续三年成功举办世界人工智能大会，推动大会与人工智能产业发展形成循环联动。

在如此重大的盛会上，必不可少的是更宽广的国际视野展示各国间互联、互通的活动——WAIC 2021 全球创新项目路演。

WAIC2021 全球创新项目路演活动于 7 月 8 日-7 月 9 日两天，在上海世博展览馆 H2 馆举行，本次活动是由世界人工智能大会组委会办公室指导，上海市人工智能行业协会主办。

7 月 8 日第一场全球创新路演活动开幕现场，主办单位上海市人工智能行业协会秘书长、上海市人工智能标准化技术委员会秘书长，钟俊浩先生在路演活动现场发表了精彩的致辞。此次路演活动共收集到 13 个国家 150 多个全球创新项目的申报，经过专家评审团 6 月 28-29 日两场线下初评会中，专家们从项目创新性、核心竞争力、市场前景、团队管理及社会效益等多维度评估，在 150 多个创新项目中，遴选出入围 20 个创新项目参与 WAIC 大会期间的线下路演环节，入围项目主要涉及智能出行、智慧医疗、智能机器人、智慧农业、智慧商务等多个应用场景解决方案。

现场，20 个创新项目经过两天的路演环节，以线上+线下互动形式现场演示，向在场的专家们及专业观众做了详细的介绍，最终专家评审们从这 20 项入围项目中优选出 2 项最佳创新项目，分别是新石器慧通（北京）科技有限公司的 “新石器无人车” 项目和杭州宏景智驾科技有限公司的 “Windbreaker 干线物流重卡自动驾驶解决方案” 项目。

本次路演活动的成功举办，得到了众多合作伙伴的支持，他们来自 AI 领域投资机构、产业园区、高校专家等组成，他们是：产业园区：上海临港科技创新城经济发展有限公司董事长-陈炯、上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司董事长-史宏超、上海西岸科创企业发展有限公司副总经理臧洋飞；高校专家：复旦大学智能机器人研究院副院长张立华；投资公司：上海联合投资有限公司首席技术官陈斐利、上海人工智能产业投资基金投资总监刘经国、交银资本管理有限公司副总经理刘迎接、深圳市创新投资集团有限公司投资总监濮泽飞、中国香港赛领资本控股有限公司投资副总监王亦宸、上海国盛资本管理有限公司董事总经理王越、浦银国际控股有限公司执行董事岳薇、上海常春藤投资有限公司高级合伙人高悦、上海领中资产管理有限公司合伙人-张钟予、浦发硅谷银行副总裁周寅鹤。行业协会：上海市国际股权投资基金协会、全国人工智能创业投资服务联盟（筹）。

通过项目路演、交流研讨、投资对接等举措，来传播 AI 理念、推广应用技术、汇集全球资源、推动投资合作、赋能新兴产业，目的在于构建 AI 技术创新和全球合作搭建平台。相较于往年，WAIC 2021 全球创新项目路演活动，除了在大会举办期间，上海市人工智能行业协会还增设 3+365 天全年衍生服务，包括全年追踪国内外优质创新项目最新发展动态，借助 WAIC 官方平台全球的影响力，用好人工智能产业投资基金助力企业落地，促进项目持续发展，构建多层次、多元化、网络化的国际项目落地集群。