北京时间 7 月 12 日凌晨，伴随着意大利队获得冠军，2020 欧洲足球锦标赛（以下简称 “欧洲杯”）宣告落幕。C 罗以个人 5 粒进球 1 次助攻，成为最佳射手，拿下欧洲杯史上首座区块链得分王金杯，其本届欧洲杯成绩和荣誉也同步记录在技术提供方蚂蚁链上。

当日，陆续有支付宝用户也凭借欧洲杯竞猜积分，在支付宝端内获得欧洲杯得分王同款数字奖杯。

据了解，今年欧足联 (UEFA) 与蚂蚁链签署了一项为期五年的合作协议，表示将共同探索应用区块链等技术加速足球产业数字化转型，为全球球迷提供更好更丰富的观赛体验。在本届欧洲杯赛事上，得分王金银铜奖杯均由蚂蚁链提供技术支持，成为上链奖杯。

除得分王金杯之外，捷克队希克、法国队本泽马则分别获得银杯和铜杯，同为区块链奖杯。欧足联还透露，三位得分王球员的进球瞬间，也将通过蚂蚁链技术，生成欧洲杯史上第一份数字藏品，被欧足联永久收藏。

作为欧洲杯官方合作伙伴，支付宝当日向 1600 位实名用户发放得分王同款数字奖杯，这些用户在欧洲杯竞猜活动中胜出。

据了解，数字奖杯是一种数字收藏品，通过蚂蚁链技术，将实体得分王奖杯进行链上存证并限量发放，它们作为数字载体，代表实体奖杯的单个复制品，寓意欧足联和支付宝希望支持更多人——无论身份地位，都能享受足球快乐，并成为得分王。

记者看到，支付宝用户在端内 “欧洲杯” 小程序上，参与竞猜赚积分赢 “得分王数字奖杯” 活动，得分王产生后，积分排名前 1600 名的用户根据排序规则获得相应金银铜数字奖杯，并在 “蚂蚁链粉丝粒” 小程序中查看。

此次蚂蚁链作为技术支持方，共生成 100 份欧洲杯得分王数字金杯、500 份欧洲杯得分王数字银杯和 1000 份欧洲杯得分王数字铜杯，端内信息显示，目前该藏品既不可以转赠，也不可以买卖。

蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞曾表示：“随着足球与科技融合逐渐深入，蚂蚁链将持续探索应用区块链等技术助力体育产业发展，并加速数字化转型。” 此前，阿里巴巴成为杭州亚运会官方合作伙伴签约仪式，也采用了蚂蚁链技术完成了 “链上签约”。