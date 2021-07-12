全球归因领导者 AppsFlyer 联合 Facebook Gaming 于今天发布 《全球手游行业基准报告》（以下简称《报告》），首度按照国家与地区、平台和细分游戏类别，高颗粒度展示全球手游营销指标基准。

《报告》基于 9 千个应用总计 96 亿安装的匿名汇总数据样本，呈现安装、留存、收入、营销投入、成本、付费用户占比等多维度数据，并提供内文原始数据下载，展现了一副完整的趋势地图，帮助手游出海从业者深入解析全球市场变化。

2020 年，受新冠疫情影响，全球移动游戏市场获得大量用户的涌入，为游戏带来丰厚收入。其中益智类游戏收入在 2020 年翻 3 倍增长。但同时挑战加剧：随着市场竞争加剧和隐私新规调整，全球买量成本攀升，其中 RPG 类游戏全年成本攀升 34%，继而使得买量规模下滑：2020 年下半年，全球手游 iOS 端非自然安装量下跌 35%。

行业趋势全解析：营销成本、安装数量和应用内收入均呈现浮动变化

2020 年，移动游戏市场 iOS 端付费用户的占比增长 130%，比 Android 端付费用户占比高 50％，且 iOS 端主要占据发达国家市场，因而拥有更高的消费者支出费用总额。但是，受市场激进的投放策略和用户隐私政策的双重影响， iOS 的游戏安装成本（CPI）增长 20％，与此相反， Android 安装成本则基本保持不变。

安装成本的变化也引起了不同区域市场安装量的上下浮动，美国和英国等发达国家市场的游戏安装数量在第二季度达到顶峰，而印度和巴西等发展中国家则在第三季度达到最高。其中印度第一季度和第三季度之间自然安装增长高达 120％，全年总体安装量增长了不少于 25％，占世界份额的 12％，实现爆炸性增长。

总体而言，全球移动游戏应用内购收入在第二季度有所增长：在 Android 中，第一季度至第二季度之间增长了 32％，而在 iOS 中则增长了 16％。但是随着时间发展，Android 的收入基本保持不变，而 iOS 的收入最终下降了 8％。尽管与发达市场相比，印度和巴西的付费用户所占比例较低，但这些国家的庞大人口规模和玩家数量的增长，使 2020 年的游戏总收入激增：印度增长 3 倍，巴西为 1.25 倍。

营销策略大公开：积极开拓新兴市场，提升用户粘性

《报告》中，AppsFlyer 联合 Facebook 给出了新挑战下的营销策略。

寻找新兴市场：面对不断上升的游戏成本，企业主可以考虑将目光放到拥有大量 Android 用户的发展中地区，积极扩展到一级市场以外的新站点，例如印度、巴基斯坦、中东和拉丁美洲等新兴地区，寻找企业出海的新方向。

提升用户互动：尽管移动游戏需求激增，但用户粘性基本保持不变，如何提高用户互动，降低卸载率，是有效减少用户流失的关键一步。进行深层链接，以将促销优惠与首次应用体验无缝连接。进行细粒度的衡量，以查明能够为高价值用户提供服务的渠道、广告系列、广告素材、市场等。

加大再营销力度：由于疫情带动的市场需求增加，大多数地区和类型的 CPI 有所上升。针对媒体成本走高，营销人员对低成本营销的需求呼之欲出。通过自有媒体的再营销已被证明是行之有效的营销手段，除了可以提升用户粘性，还可以提高游戏应用收入。

更多洞察，请阅读报告原文。