DealShare7 月 8 日表示已成功在新一轮融资中筹集 1.44 亿美元，助其估值翻了八倍，达到 4.55 亿美元，而其融资前估值为 5 千万美元。这轮融资目的主要在于扩展其南亚市场，并向全球市场进发。

据外媒报道，此次的 D 轮融资由老虎基金领投，WestBridge Capital、 Alpha Wave Incubation、Alteria Capital 和 Z3 及 DST Global 的合作伙伴参投，且这轮投资是 DealShare 近七个月来第三轮融资，使这家初创公司迄今的融资规模达到 1.83 亿美元。

DealShare 最初是以 WhatsApp 为主要社交渠道的一个电商平台，有数百种产品可供客户购买。目前，DealShare 正着眼于为印度小城市和城镇客户提供服务。它表示平台上的顾客会团购精品，这使得商品在价格上极具竞争力。团购可极大地降低运输成本，同时确保最佳经济效益。DealShare 已聚集 1000 多个微商作为合作伙伴，后者将帮助该平台在印度全国范围内推广团购的购物模式。

该平台管理人员表示，相比起获软银和 Prosus Ventures 融资的 Meesho，DealShare 主打提供 “物美价廉” 的生活必需品，与此同时，加上其有趣、游戏化的方言购物体验风靡网络，可让首次使用互联网的用户能够轻松体验网上购物。

DealShare 创始人兼首席运营官 Sankar Bora 表示：“我们计划进一步扩展服务网络，今年年底，网络数量将增至 5000 多个。除此之外，我们还打算通过打造顶尖技术和基础建设，加快增长速度，而且这么做也能确保效率。”

Falcon Edge Capital 的联合创始人兼首席执行官 Navroz Udwadia 说，DealShare 预计在未来 12 个月内实现收支平衡，还将扩展到国际市场，扩张将从阿联酋开始。

近期，印度社交电商平台动作频频，如 DealShare 竞争对手 Meesho 即将开启新一轮规模为 1 亿美元的融资。此外，Flipkart 近日推出新社交电商平台 Shopsy。足可见印度电商市场行情之火热。

编译：付颖