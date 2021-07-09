沃尔玛旗下印度电商平台 Flipkart 于近日推出社交电商品牌 Shopsy。微商群体（或者打算成为微商的群体）可通过 WhatsApp 等社交软件成为 Shopsy 的商品经销商。

让微商群体在其社交网络分享 Shopsy 产品并获得订单，然后由 Flipkart 负责配送。这对于社交电商平台来说具有重要意义。Shopsy 对微商群体免费，但平台上的卖家需支付平台服务费。

Flipkart 高级副总裁 Prakash Sikaria 表示，Shopsy 将帮助微商群体在未来建站。Flipkart 的目标是在 2023 年前让 2 亿 5 千万微商群体加入 Shopsy。该平台将提供约 1.5 亿个商品，这些商品主要来自时尚、美妆、移动设备和家居等类目，但不包括杂货类商品，而 Flipkart 主要以批量订单为主。Shopsy 的目标是推动电商业务在社群和微商群体的发展，因为用户往往会投入诸多时间和信任在这些群体上。

五月份时，本栏目曾指出 Flipkart 将开启一轮上市前融资，计划融资规模为 10 亿美元，通过这轮融资，Flipkart 估值预计将达到 300 亿美元。到了六月，Flipkart 开启由软银领投的第二轮融资，计划至少筹集 30 亿美元，助其估值达 400 亿美元。

近期，印度社交电商市场火热，受到资本市场的格外关注。其中，CityMall 于六月获 2250 万美元融资，融资后估值超 1 亿美元，较 A 轮融资翻了一倍。DealShare 则在一个月内分别筹集了 1 亿美元和 1.44 亿美元的融资，最终两轮融资后估值超 4.55 亿美元，较 C 轮融资翻了八倍。此外，Meesho 也即将于近期开启新一轮规模为 1 亿美元的融资，从而实现估值翻倍。

编译：付颖