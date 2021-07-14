据外媒报道，印度共享出行服务巨头 Ola 近期将获淡马锡和华平投资（通过旗下子公司）提供的 5 亿美元投资。此外，Ola 的联合创始人兼总裁 Bhavish Aggarwal 也将参与这次投资。

据印度数据分析平台 Tracxn 的记录显示，这是 Ola 两年后首次发起融资，其上轮融资为 J 轮。Ola 在声明中表示，这是上市之前的新一轮投资。但 Ola 并未透露具体上市时间，且该公司也没有阐明这轮融资对公司估值的影响。而 J 轮融资共筹集 1.5 亿美元，助其估值达 55 亿美元。

Ola 是印度一家总部位于班加罗尔的初创公司，在印度 100 多个城市均有共享出行业务分布。目前，其平台上有超过 100 万个司机作为合作伙伴，与此同时，Ola 在过去十年里还向澳大利亚、新西兰和英国等国际市场扩展业务。

交通出行行业是受新冠疫情影响最严重的行业之一。但在最近几个月，随着印度诸多城邦放宽封锁限制，这些公司开始再次加快前进步伐。根据移动数据分析公司 App Annie 的数据显示，Ola 六月的安卓活跃用户共有 3200 万，相比五月的 2600 万，数量有所增长。而其竞争对手 Uber 在印度六月的安卓活跃用户为 2200 万。

Aggarwal 在声明中表示：“在过去一年的时间里，我们成功打造了更加稳健、有韧性和高效的叫车业务。随着封锁后经济强劲复苏，消费者开始不再使用公共交通，我们已经做好准备，充分利用用户多样的城市出行需求。”

编译：付颖