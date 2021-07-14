（中国，上海）2021 年 7 月 13 日，“2021 未来城市科技峰会” 暨 “城市新势力” 榜单颁奖典礼在上海成功举办。此次峰会由瑞安房地产、仲量联行、太古地产、嘉民中国等多家头部房地产企业以中国首个专注于房地产科技的 “城越” 加速器（UrbanLab）的名义共同打造，并携手 36 氪，旨在关注智慧城市下地产科技行业生态的发展与创新。峰会特邀了商业地产中的 CVC 资本、顶级科研院校智慧城市领域的产学研专家、多家头部互联网和人工智能企业代表，以及专注于 TO B 领域的头部 VC 机构代表等出席并发表主题演讲，共同探讨了科技创新对城市可持续发展的重要意义，以及未来技术驱动智慧城市发展的新机遇。

不仅如此，由 UrbanLab 与 36 氪联袂打造的 “2021 创业「星」物种——城市新势力” 房地产科技项目路演大赛的决赛奖项也在本次大会上顺利颁出。经过全国各地多个分赛场的选拔，最终一隅千象、tatame、外号科技、蜂巢智慧、磐际建筑科技（Passive Edge Tech）、大地量子、蓝胖子机器智能、跋涉智能、劢微机器人、PIX Moving、开工大吉、他山科技十二家企业脱颖而出，成为全国十二强，并派代表出席了颁奖典礼，向现场嘉宾与观众分享了他们的创新解决方案和成功经验。未来 UrbanLab 将与获奖企业进一步合作，尝试在联盟成员单位的场景中落地技术产品，进一步推动房地产科技赛道的发展，携手打造可持续和充满活力的未来智慧城市。

打造 “城越” 加速器，发掘未来城市科技新势力

近年来，中国房地产行业经济总量在保持高位的同时增长放缓，房地产开发商们开始探索各种多元竞争策略，纷纷转型谋求新的增长机会，同时开始重视精细化管理和消费者体验升级。用技术手段来降本增值成为房地产企业新的业务焦点，房地产行业开始迎来科技热潮。

而另一方面，前沿技术正在涌入城市的建设中，并改变着城市的发展逻辑。随着新智慧城市的兴起，国家出台新基建政策，对 5G、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心、智能计算中心等信息技术和基础设施的加速发展给予政策支持，为中国房地产科技的发展带来了机遇。新兴科技企业对未来发展充满信心，渴望踏上房地产科技的赛道，在房地产专业机构打造的生态圈中争取更多的业务机会。

正是看到了这两方面的需求，为了进一步挖掘科技赋予中国房地产行业的潜在价值，瑞安房地产于 2020 年加入了由太古地产、仲量联行共同创办的城越 UrbanLab 中，共同联合行业上下游企业，旨在为中国房地产科技生态圈培养和发展有潜力的科技企业，为中国房地产市场提供创新技术解决方案，推动中国房地产科技生态圈的创新发展。而瑞安房地产加入城越 Urban Lab，也标志着未来在地产科技领域，通过顶级优质企业联盟赋能和投资初创企业的新趋势正在显现。

今年 UrbanLab 联合 36 氪共同主办的 “2021 创业「星」物种——城市新势力” 房地产科技项目路演大赛，以 “空间管理与运营”、“空间建造升级”、“未来办公”、“智慧新零售” 为主题，征集智慧城市赛道内最具创新力、成长力和价值力的初创项目，协助他们实现从科技创新到市场引领的快速升级。通过此次大赛，UrbanLab 也为房地产企业进一步拓展了与科技企业的沟通渠道，帮助双方加深对彼此的理解，让房地产科技不止是一个漂亮的概念，而是成为推动地产空间从传统钢筋水泥的实物空间，逐渐转变为办公、居住、娱乐、消费、精神依托等场景下的服务载体的重要力量。

探寻城市活力源头，推动地产科技创新发展

当前我国智慧城市已经进入发展快车道，据中国信息通信研究院测算，2019 年智慧城市各级政府财政支出已达到 3650 亿元，占总投资的 21%。到 2023 年，我国新型智慧城市市场规模有望达到 1.3 万亿元，市场红利正在全面释放。智慧城市正在 5G、云计算、大数据中心、人工智能等新一代前沿技术的驱动下，带领人类走向一种全新的生活及社交方式。

然而，目前创新技术在城市与房地产行业的落地，面临着较多的挑战。一方面，国内的地产行业正从快速增长模式，逐步向精细化运营管理转型。地产企业的能力架构和企业文化，也需要在这个过程中进行蜕变，去真正适应数字化驱动的新商业模式落地。另外一方面，城市与地产创新的场景与工业化场景相比，具有较强的地域属性和定制化需求，目前很多点状的技术解决方案，很难真正产生规模化的价值。

作为卓越可持续城市社区的先锋，瑞安房地产一直将创新 DNA 根植于业务模式中，不断关注与投资城市的可持续发展，推动智慧城市的建设。瑞安房地产在地产创新孵化和投资领域拥有 10 余年经验，旗下的 InnoSpace 孵化器是专注于早期项目投资孵化和大企业产业创新的创业社区，累计孵化服务了超过 600 家优质初创企业，并拥有两支创投基金。在未来城市领域的科技投资方面，瑞安房地产着重有两方面的考量，一个是智慧城市基础设施建设所依赖的底层技术，比如 5G 相关的核心芯片，物联网芯片，小基站设备和专网设备等；另一个是智慧城市的应用场景，比如构成城市核心场景的地产科技、车联网、工业互联等。在地产科技方面，瑞安房地产尤其看重未来办公体验、文化消费体验和 ESG 投资，前者是由于其拥有体量足够大的需求场景，并且一直是办公和文化创新的引领者，而后者则由于 ESG 会带来投资、生产、消费理念的巨大变革，将催生出大量新兴市场。

近年，瑞安房地产整合旗下办公业务，推出办公业务品牌——瑞安办公 SHUI ON WORKX ，为企业提供价值赋能，不断开拓创新。瑞安办公还携手 InnoSpace 助力瑞安办公企业服务平台搭建，除提供社群运营、数字化服务外，还借助 InnoSpace 已有产业创新生态资源，为瑞安办公的企业客户提供增值服务，助力瑞安办公实现对客户的价值赋能。未来瑞安办公的企业服务将重点围绕大企业创新、产业集聚和生态构建、政府政策研究等几大维度为企业客户创造价值，打造瑞安在办公市场的差异化竞争力。

瑞安管理及中国新天地执行董事张斌表示：“在未来城市的发展中，城市空间扮演了新经济的核心载体和基础设施。瑞安房地产已经将自己的定位从原来的 “地产开发及资产管理” 逐步转移到 “未来城市解决方案的供应商”（Urban Solution Provider），把空间的打造、精细化的运营、多元的资本、富有创造力的产业生态结合起来，以长期视角看城市发展，打造具有可持续影响力与价值的未来城市。此次联合 UrbanLab 和 36 氪举办峰会和路演大赛，即是在此方向的重要举措，期待能以此助力有潜力的房地产科技企业的创新成长，把城市演变、人的需求变化以及技术革新这三个视角更有机的结合，促进未来城市的可持续发展和价值实现。”