7 月 13 日，在 2021 可信区块链生态大会上，中国信息通信研究院（以下简称 “信通院”）公布了第五批可信区块链的评测结果，并对评测通过的厂商颁发证书。

据了解，此次评测历时 4 个月，测试项目覆盖了区块链功能、性能、安全、BaaS、密码、存证应用、政务服务等多个类型。结果显示，共有 21 家厂商通过测评，其中蚂蚁链是参加厂商中唯一一家在区块链平台功能测评、BaaS 测评和政务产品测评中通过全部测评项（包括可选项与必选项）的厂商。

具体而言，蚂蚁链通用智能合约区块链平台功能通过全部 46 项测评，蚂蚁链 BaaS 通过全部 44 项测评，蚂蚁链政务产品通过全部 36 项测评。值得一提的是，蚂蚁链 BaaS 一体机还是国内区块链一体机类产品首次参加信通院的可信区块链评测。

公开资料显示，中国信通院在 2017 年启动可信区块链标准和测评体系的研究，是国内对区块链平台的权威评测标准之一。

去年，信通院公布可信区块链技术平台评测结果，蚂蚁链在 4 节点性能测试中取得第一名，较此前最好结果提升 40%。此外，在 16 节点、单节点的性能与查询测试中，蚂蚁链也均排名第一。

据悉，本次可信区块链生态大会由中国信通院联合可信区块链推进计划 TBI、中国互联网协会区块链技术应用工作委员会共同举办。大会以 “生态共建、合作共赢” 为主题，围绕区块链产业发展政策解读及产业生态共建，探讨 “十四五” 区块链创新发展路径。