特斯拉的储能和太阳能产品符合该公司所谓的 “分散式全球电力公司” 的高度雄心勃勃的愿景。潜力巨大——埃隆·马斯克表示，该公司的能源生产和存储部门特斯拉能源有一天可能会发展得比汽车业务更好。

特斯拉推出储能电池，意在构建特斯拉生态圈，尤其是 POWER WALL 成为 “电动车-光伏屋顶-储能墙” 这一离网系统能源战略的关键一环。2015 年 4 月特斯拉推出家用储能电池能量墙（PowerWall），以及公用事业储能电池能量包（PowerBack）。能量墙为可充电的 18650 锂离子电池，产品容量包括 7KWh 和 10KWh 两种，而能量包则通过串并联方式可提供 100 千瓦时以上的容量。

其想法是，太阳能屋顶产生可再生电力，Powerwalls 提供存储和与电网的接口。Powerwall 和 Solar Roof 现在是一揽子交易。特斯拉并不是第一个提出储能系统的厂商，在它之前已经有不少厂商涉足该领域，同时，我们不能否认特斯拉对这个行业的革新和推动作用。

特斯拉能源计划和特斯拉虚拟发电厂是另外两个谜题，将各种硬件组件捆绑到一个系统中，旨在为消费者提供低成本可再生能源，并为公用事业提供可调度的发电资产。现在，该公司为 Powerwall 更新了新的软件，朝着使该系统成为现实又迈出了一步。2016 年 7 月，特斯拉收购光伏巨头 SolarCity，联合松下、三洋以及其他合作方投入 50 亿美元打造超级电池工厂 Gigafactory，成为端到端清洁能源服务公司。收购 SolarCity 是特斯拉实现 “光伏+储能” 目标、由产品制造商转变为服务提供商的最佳选择。

最新的 Powerwall 软件版本 21.13.2 增加了许多新功能，并深化了设备与特斯拉能源计划和虚拟发电厂的集成。这款产品按照特斯拉创始人马斯克的设想，全球已有 20 亿辆汽车，因此 20 亿个电源是可行的。

特斯拉表示：“特斯拉能源计划是专门为安装了太阳能和动力墙的家庭设计的能源关税，根据每年 8000 千瓦时的电力消耗，与 6 大关税相比，提供 100% 的清洁电力和高达 75% 的节省。”

最近，特斯拉还更新了 Powerwall 2，现在称为 Powerwall 2+，使其拥有更高的功率。与此同时，该公司表示，它目前在全球安装了 20 万个。去年，特斯拉安装的 Powerwall 与前五年一样多。