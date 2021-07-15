2021 年 7 月，白犀牛宣布获得来自线性资本领投的近千万美元 Pre-A 轮融资。

对于投资白犀牛，线性资本创始人兼 CEO 王淮表示：“自动驾驶技术正在逐步成熟并走向实用，这已经没有悬念。而城市内的最后 3 公里物流，是自动驾驶最容易解决的一个万亿级的大问题。我们相信从百度自动驾驶团队发展出来的白犀牛，在朱磊和夏添的带领下，是这个领域最好的创业团队。从生鲜配送的单起点到多目的地 (1-to-n)，再发展到多点到多点的外卖或快递 (m-to-n)，让最后 3 公里物流都能够自动化。这是一个上万亿的市场，白犀牛是最值得支持的创业团队。”

白犀牛成立于 2019 年 4 月，由前百度自动驾驶团队成员朱磊和夏添共同创立，是一家无人驾驶公司，专注于研发全栈式无人配送解决方案和无人车常态化运营，为客户提供稳定、安全的城市区域配送服务。

白犀牛的技术创新包括自动驾驶系统和无人配送运营平台两部分。在自动驾驶技术方面，白犀牛在感知、预测、规划控制、高精度地图和定位、功能安全、仿真、计算单元、数据平台和远程运维平台等都有结合业务特点的创新成果，可以应对雨雪、雾霾和夜晚场景，支持全时段的无人配送运营。

白犀牛 CTO 夏添认为：“无人配送将是 L4 级自动驾驶技术大规模化商业落地的第一站，并且只有 L4 级自动驾驶技术才能真正推动无人配送走向商业化。”

在过去的媒体采访中，朱磊提到过白犀牛在外卖场景的尝试。但试验之后发现，外卖场景不仅更加复杂，而且如果真的做无人配送，或许没有哪家公司比美团自己更懂如何解决短距离、多线路覆盖的难题。

相比之下，商超生鲜的场景更适合无人配送。原因是相比外卖，人们在商超下单的往往是体积重、怕挤压的生鲜和蔬菜，适合车辆配送而非人力；消费者对配送的时效性要求没有外卖那么高。在意识到这些关键点之后，白犀牛迅速调整方向，找到永辉超市开始合作。

永辉超市上海安亭新镇店是白犀牛的首个商超合作伙伴试验门店。

白犀牛市场负责人王瀚基回忆，初定与永辉超市上海安亭新镇店合作后，白犀牛团队用了近三周时间完成车辆安排、调试、地图测算以及与永辉的配送业务结合等工作。

对永辉来说，无人驾驶配送车最直接的作用就是对物流配送人力的补充。十一假期、春节，订单量激增，配送人力有缺口，往年商家都要花很高的成本留住骑手，尤其是在下雨等恶劣天气的情况下，商家甚至需要花费数倍于平时的成本都无法及时找到履约的骑手，由人工完成的配送履约率难以保证，而无人配送车的成本总体固定，无人车内部空间大，可以保证生鲜、蔬菜等物品不受挤压保证用户体验，而且也不受天气影响。“过年的时候是最明显的，整个安亭的履约率几乎都是 100%。” 王瀚基说。

不过，既然是试验，自然也有不少实际情况是白犀牛没有预想到的。例如，刚开始试验时，安亭的网络信号比较差，导致无人配送的效果不佳，白犀牛需要联系运营商解决这个问题并且不能影响整体的运营流程设计；过去由人力配送的订单不少会出现需要退换货的问题（原因仍然是送外卖的方式不适用于生鲜超市体积大的订单，订单堆在一起挤压会造成破损）。

在人力不够时，永辉超市会让超市员工去送单，无人配送车可以解决这一问题；另一方面，白犀牛的无人配送车空间大，并且根据实际情况又做了一些减震保护，后续还打算放冰袋保证制冷效果等，解决了部分超市员工头痛的人力问题，也提高了消费者的体验。

正因如此，永辉超市上海安亭新镇店起初把部分订单交给白犀牛，到目前为止，全部配送业务都由白犀牛无人配送车完成。朱磊表示，和永辉的合作提高了白犀牛团队在实际运营方面的能力，特别是将技术解决方案与门店的配送流程配合、打通，目前双方也已经达成下一步的合作规划：永辉超市+白犀牛的合作模式将走出安亭，在其他城市的永辉超市快速落地。

谈及白犀牛接下来的计划，夏添说，“白犀牛当前已经建立起技术和运营互为牵引的闭环迭代模式，并且在现场无安全员的无人化方面迈出了坚实一步。接下来，白犀牛将继续在无人化和规模化方向努力推进，联合上下游产业链，打造更加安全、稳定、聪明的自动驾驶系统以及支持规模化运营的基础设施，迎接无人配送时代的到来。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。