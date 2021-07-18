从手机上越来越了解你习惯的 App，到家里无所不知的智能音箱，再到城市里逐渐出现的无人车，AI 正在以前所未有的速度走近我们的生活。为了让大家能够体验前沿的 AI 科技、了解新鲜的 AI 知识，百度在 7 月 16 日举办首期 “AI 呀，我去”AI 开放日活动。本次活动内容聚焦共享无人车，以 “开车太累，打车太贵？该 Robotaxi 出手了” 为主题，百度自动驾驶产品运营部总监徐宝强分享了百度自动驾驶技术，以及共享无人车的发展趋势。

（百度自动驾驶产品运营部总监徐宝强现场分享）

人工智能技术的快速发展和落地，为很多传统行业带来了新的可能，包括已经发展百余年的汽车工业。现阶段，自动驾驶行业的发展呈现出中美两强竞争的局面，美国在该领域的启动更早，而中国企业则体现出很强的赶超趋势。中国的城市道路场景复杂度更高，在此场景训练出的自动驾驶技术具备更强的能力。此外，中国在车路协同、5G 云代驾等基础设施上的优势也非常明显，可以进一步加速国内自动驾驶技术的成熟。

（Guidehouse 连续将百度列为全球自动驾驶领域四大 “领导者” 之一）

业界普遍认为，从燃油车时代的落后，到汽车电动化时代的分庭抗礼，在汽车智能化时代，国内的自动驾驶技术和车辆完全有能力超越国外。2020 年、2021 年全球知名调研机构 Guidehouse 连续将百度列为全球自动驾驶领域四大 “领导者” 之一，是领导者阵营唯一的中国企业。

百度在 2013 年正式启动了自动驾驶技术的研发，并在 2017 年发布了 Apollo 开放平台。时至今日，百度 Apollo 自动驾驶技术已经覆盖了公共出行、环卫、零售、观光、物流、农业、教育、矿卡等多个领域，涵盖运人、送货和专项工作等场景。其中技术难度最高、和日常生活最相关、商业化潜力最大的细分场景，就是 L4 级别的城市道路共享出行。



想要达到这一细分场景的安全出行体验，需要强大的技术和与之相匹配的车辆。根据徐宝强介绍，对于 L4 级别的城市道路共享出行场景，百度的自动驾驶技术已经能够完善应对，就像有一位 “AI 老司机” 在替你开车一样。练就这位 “AI 老司机”，首先需要依靠数据驱动的核心算法，相当于它的大脑；其次要通过千锤百炼的道路测试打磨技术；最后还需要通过车路协同的方式提供 “开天眼” 一般的助力。

在用户最关心的自动驾驶安全性问题上，百度 Apollo 自动驾驶从软件到硬件都设计了多重安全保障和故障冗余，还会通过从仿真到封闭测试场、再到实际道路测试的详尽测试体系保障其效果，同时每一辆上路的无人车都会通过监管机构的驾照考试。截至目前，百度 Apollo 自动驾驶已经获得全国范围内 293 张测试上路牌照，其中包含目前为止仍是独家的最高等级、复杂度最高的北京市 T4 等级牌照。徐宝强表示，百度自动驾驶汽车目前在城市道路的成功率已经达到 99.99%，综合安全性高于人类驾驶员。

想要实现 L4 级别的城市道路共享出行，除了强大的自动驾驶技术，同样需要优秀的车辆。今年 6 月，百度推出了第五代共享无人车 Apollo Moon。与前几代产品相比，Apollo Moon 的传感器布置已经和市场上的量产车没有什么区别，同时其硬件可靠性进一步提升，核心计算单元和传感器实现 5 年质保，能够达到 2 万小时无故障稳定运行。

除了这些产品设计上的进步之外，Apollo Moon 还实现了业界领先的前所未有的低成本，仅为 48 万元，大概是业界一般自动驾驶车辆的三分之一。车辆的低成本意味着可以更快的大规模运营，让自动驾驶服务更快的进入我们的生活。

从 2019 年开始，百度已经先后在长沙、沧州、北京等多个城市开放共享无人车出行服务，用户在这些区域通过百度地图或 Apollo Go App 体验共享无人车出行服务。截至 2020 年底，Apollo Go 已经服务乘客超过 21 万人次，未来三年百度会将共享无人车服务扩展到 30 座城市，部署超过 3000 辆共享无人车，服务超过 300 万用户。

未来，随着共享无人出行的普及，交通通行的效率会显著提升，交通事故的发生率会大大降低，而电动化、共享化的出行形态也更有利于环保减排。同时，我们也可以从方向盘上将双手解放出来，投入到工作、生活或娱乐之中。