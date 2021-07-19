2021 年 6 月，Browzwear 在中国成功上线了 “个人用户项目”，专门为独立设计师、版师开放核心 3D 软件 VStitcher 的免费账户、线上教程等，承担行业领导者社会责任，助力中国服装设计人才的数字化培养，完成了在中国市场的一项重大战略部署。

本次个人用户项目有四个大板块。第一，让个人用户免费使用最主要的 3D 软件：VStitcher。第二，VStitcher 的教学课程，让个人用户免费上网自学。第三，在 Bilibili 上，有相关技术支持和研讨会直播，每两周都会有专属的老师给个人用户解释一些功能应用方法。第四，在个人用户项目里，打算把所有的个人 3D 人才资源整合起来，以满足企业用人的需求，并且把所有国内外 3D 人才串成一个生态链，让大家能够互动、沟通，深化个人对 3D 的了解和认识。

Browzwear 的中国区董事总经理陈威廉表示，全球时装供应链数字化过程，其实在近一年来发展得非常迅速，而且在国内的发展日新月异。因为中国有原材料供应、面料商、成衣加工商和强大的消费能力等多重优势。所以从供应链的角度来说，3D 的需求非常非常强大。从技术人员的角度来说，甚至有一些供不应求的趋势出现。个人用户的推出，可以给整个产业提供更多 3D 人才，并促进整个生态链数字化。