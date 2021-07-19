据外媒报道，印度生鲜团购平台 Otipy 已在 A 轮融资中筹集 1020 万美元，此轮融资由 SIG 领投，Innoven Capital、Inflection Point Venturees 等公司参投。除此之外，Otipy 曾于 2020 年 8 月进行过种子轮的融资，当时的融资规模是 100 万美元，由 Inflection Point Ventures 领投。

Otipy 于 2020 年成立，其总部在印度古尔冈。该平台通过直接从农民那里购买生鲜并承诺 12 小时内送达，以确保商品的新鲜程度。与此同时，Otipy 还通过运用专业的需求预测程序，基本实现零库存。

Otipy 本轮融资的主要目的是扩展市场，推动增长，并增加现有商品种类。此外，该平台表示未来每月将从全国 10 万多个农民手中进购 2500 吨生鲜。

Otipy 的直接竞争对手是 Safal Stores、sabzi wala、BigBasket 和 Grofers。本栏目曾指出，获得阿里巴巴投资的 BigBasket 正计划筹集 1.5 至 2 亿美元的融资。而由软银控股超过 50% 的 Grofers 将获得来自 Zomato 的 1 亿美元投资。通过此轮融资，Grofers 有望获得独角兽的身份。此外，Mother Dairy 与 Safal Stores 将于下季度开展合作，目的是通过利用后者的零售店网络为客户提供送货直达服务。

编译：付颖