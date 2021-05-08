根据经济时报报道，印度外卖独角兽 Zomato 或将对当地百货电商 Grofers 投资 1 亿美元。消息人士指出，这笔投资大概率会成为 Grofers 接下来新一轮融资的一部分，而这轮融资也很有可能使 Grofers 的估值突破十亿美元、成为印度科技创投领域的下一个独角兽。

据了解，Grofers 曾在今年早些时候表示希望在 5 月份时以 SPAC 上市的方式登陆纳斯达克，并计划在此次上市中以超过 10 亿美元的估值募资 4 到 5 亿美元。不过，在接下来的新融资注入后，Grofers 有望继续保持独立。

在本次的投资传言中，有消息人士表示 Zomato 一直希望通过与相关公司的合作进军百货商品领域，而不是去亲自在这方面成立业务。这可能是本次投资的动机所在。此前，在去年 4 月份，我栏目曾报道Zomato 可能会以 7.5 亿美元的估值收购 Grofers，以对自身食品配送之外的业务进行扩张。尽管这一收购最终没能达成，但本次 Zomato 对 Grofers 的注资却也依然符合它对自身的目标。

另一方面，也有媒体指出，Zomato 本次对 Grofers 投资可能是作为对其对手 Swiggy 近期新获大量融资的防御举措。据悉，Swiggy 在上月获得了一笔由软银提供的 4.5 亿美元融资，而这笔融资仅仅发生在 Swiggy获得8 亿美元融资的一周后。

作为当地的两大外卖巨头，Zomato 与 Swiggy 二者占据了印度外卖市场 90% 的份额。从当地外卖业务规模的层面来看，因为此前有收购 Uber Eats 在印度的外卖业务，Zomato 的份额比例超过了 Swiggy。然而就百货配送服务而言，尽管二者均有展开相应业务，Zomato 却在去年疫情时期终止了这一尝试，Swiggy 则在一直通过 Instamart 和 Supr Daily 两大品牌快速推进这一业务。

值得一提的是，无论是 Zomato 还是 Swiggy 或者是 Grofers，在这三者的投资方中，软银均包含在内。软银此前曾对 Uber Eats 有过参投，Zomato 对其印度业务的收购使得软银在当时间接获得了 Zomato 近 10% 的股权。至于 Grofers，软银则在这家初创公司中拥有超过 50% 的股份（老虎基金以 19.25% 占据第二）。而在 Grofers 此前的 SPAC 上市计划中，软银对其有着相应的推动。

Grofers 成立于 2013 年，主要为其用户提供包括杂货、鲜花、果蔬、食品、化妆品等百货商品的在线订购与配送。该公司在从共计12 轮融资中获得超 6 亿美元融资。在 Zomato 对其收购的传闻之前，Grofers 的估值为 6.5 亿美元（预计目前也与这一数字相差无几）。根据相关监管文件显示，2020 年财年期间，Grofers 的营收增幅超一倍，达到 17.7 亿卢比。与此同时，其亏损额也出现了 43% 的增长，达到 63.7 亿卢比。

Zomato 则在上月末提交了IPO 申请，计划募资 825 亿卢比（约合 11 亿美元）并在孟买上市。在 Zomato 提交的 IPO 文件中，该公司称将会把 IPO 资金的 75% 用于促进其业务增长，其中方式包括发展会员服务 Zomato Pro 的产品线以及进行相关战略收购。目前，Zomato 的上市计划正在进行中。