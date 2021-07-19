“上天入海” 是很多人都梦寐以求的人生体验。但是受限于生理极限，人类要想上天入海，更多依靠于一些科技产品。目前，无人机已经越来越常见，而水下无人机作为工作于水下的极限作业机器人，能潜入水中代替人完成某些操作，近年来，水下机器人在地貌勘察、科研、水产养殖、水下船体检修清洁、潜水娱乐、城市管道检测等领域的作用开始显现出来，市场也正在兴起，逐渐成为探索、开发江河湖海等水域的重要工具。

中国近年不断加大水下机器人研发投入，已成为全球水下机器人产量最多的国家，销量也位列前茅，2020 年，根据中研普华数据，中国占据全球 25% 以上市场份额。在发展智慧海洋的战略助推下，我国对水下机器人的需求仍将扩大，预计至 2025 年还有 2-3 倍的增长空间，市场潜力正在不断释放。

据了解，今年 6 月，约肯水下机器人潜点探索专长课程正式进入全球最大的潜水培训机构 PADI 系统。7 月，首个青少年水下无人机培训课程将在融创集团全国多个融创海世界内进行开班授课，这都将成为水下无人机在商业领域内全新的盈利模式探索。因此，动点科技采访了约肯机器人创始人兼 CEO 李之勤，详细了解了约肯的产品打造和疫情后的运用场景开拓情况。

产品和服务为先

国内有很多硬件企业出海，都会在营销上遇到 “水土不服” 的困境。但是约肯从第一款产品就开始在美国进行众筹，所以从对海外消费者的理解方式和营销手段上，约肯团队有着自己的解决之道。

约肯从第一款产品量产上市，就主要针对海外市场进行拓展。目前已经销往全球四十多个国家和地区，主要以北美、欧洲和日本市场为主。但约肯在出海的过程中遇到了一些其他问题，比如成本高昂，“尤是在疫情阶段，物流费用上涨幅度非常高，一件物流成本上涨 20% 左右。如果这部分成本由经销商来承担，会非常打消他们的积极性。”

作为科技类企业，创新能力是企业和产品的驱动力，也是核心竞争力。在产品同质化程度还不是很严重的时候，形成技术壁垒，自主研发产品核心技术，比如水下控制、水下图传、水下图像处理技术等，形成产品的核心竞争力。

在海外销售时，约肯的第一代水下无人机产品是非模块化设计，其中某一个核心部件损坏，就几乎会造成整台机器报废。“但是迭代到第二代水下无人机，我们产品的所有部件都是进行模块化设计，任一部件损坏之后，都可以轻松更换或维修。”

实际上，在产品设计环节，就要考虑到如何给用户带来更好的使用体验，“比如我们在设计产品外观时，什么样的造型是既不影响流体力学效果，又能方便用户在外出时方便携带。在设计 APP 流程时，我们设计了左右手的不同操控模式，供消费者根据习惯来选择。”

因为随着消费者对产品的挑剔程度越来越高，倒逼商家要不断打磨产品，为消费者提供更优质的产品，同时提升售后响应速度，“水下无人机是一款稍有门槛的产品，客户初拿到手后，往往会不知所措，一些客户因操作不当而遇到一些麻烦，这时候只要客户需要，我们都会提供及时高效的技术支持。比如客户需要定制特殊功能产品，在特殊场景下实现水下图传、续航、操控等功能，需要我们的技术团队提供定制化的解决方案。其实这已经超出了标准化消费级别产品的技术服务范畴，但是在这个过程中能增进对用户需求的理解，从而在产品迭代中研发出更出色的产品。”

疫情后的场景开拓

2012 年 12 月大疆发布了全球第一款真正意义上的消费级无人机 Phantom 1 代，拉开了消费级无人机的发展序幕。而约肯的无人机产品则将目光探向水下，并主要面向海外市场。2020 年海外开始爆发疫情，产品销量一度下滑，消费者久居室内，无人机的购买需求呈现出了低迷态势。后来国内疫情开始逐渐好转，约肯就开始加大在国内市场的推广力度，开发更丰富的应用场景以应对国内市场的需求。

水下无人机市场，由于起步稍晚，前几年在整个供应链市场都不是非常成熟，这对研发来说造成了不小的压力。其次它的应用场景是在水中——江河湖海甚至泳池等非天然水体，“虽然航拍视角现在随处可见，但是水下领域却是很多人未曾触及的，我们要做的水下无人机其实就是人眼在水下的延伸，以科技手段探索水下未知世界”。

其实在前几年，约肯就已经在规划个人娱乐消费领域的新产品，后续研发产品也在持续跟进。而水下无人机的娱乐场景对水质有着更高的要求，水作为一种特殊传播介质，水分子以及水中溶解的杂质和悬浮物对光有着强烈的吸收和散射作用，因此在浑浊的水域无人机成像质量降低，表现为信噪比降低、细节模糊等。

加上国内优质海水资源相对缺乏，“不过好在三亚、青岛、大连等地都有不错的海景，所以即便水下无人机娱乐场景在国内是小众细分领域，我们也希望未来的新产品能够和海岛旅游、酒店等合作，培育更多的消费场景和新体验场景。”

水下直播是约肯水下无人机产品的一个重要应用场景，约肯前期为不同的应用场景建立使用模型，比如户外直播、海洋馆直播、泳池赛事直播、海洋牧场直播带货、电视台新闻直播等，希望客户在遇到这类需求的时候，能找到类似场景的案例参考。2021 年 5 月，央广网在大连长海县石坨岛开启 “云上农场” 海参春捕直播活动，通过水下镜头展示海参的生产水域和捕捞过程，并在线卖起了海参。2021 年 6 月，江苏广电总台融媒体中心使用约肯水下无人机进行水下直播，与中科院南京地理与湖泊研究所水生植物研究专家一起探秘太湖水下生态，体现了水下无人机在电视新闻栏目拍摄和制作领域中的赋能作用。

“这样鲜活的案例还非常多。总体来看，我们的水下无人机产品在不同场景的赋能程度是不同的，在产品应用模型建立好之后，就取决于使用者对产品的接受和使用程度。通俗地来说，就是怎么操控，怎么实现直播。虽然直播在国内发展的如火如荼，但毕竟都是很多专业机构或者专业团队在岸上做直播。而水下直播比岸上直播更复杂，水下直播=水下无人机操控+水下信号传输。这就是需要我们对用户进行专业培训和指导。”

2021 年，约肯将持续拓展教育培训市场，包括成人教育和儿童教育，以硬件产品+课程培训的方式双管齐下，将科创、科普课程输出到中小学和机构。“目前，已经有很多教育培训机构向约肯伸出了橄榄枝。另外，约肯还开通了水下无人机租赁通道和线下体验点，希望通过这种方式来培育更多的消费者。”