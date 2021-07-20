健康生活方式创新品牌 Heartly Lab 宣布已获千万级种子轮融资，此轮融资来自邵亦波家族基金 ，以及安克创新创始人及董事长阳萌。

Heartly Lab 打造了「线上内容产品+线下体验+创新消费场景」为特色的身心健康体验和服务。通过提供便捷的线上数字身心健康内容产品，以及线下的多场景体验，致力于为忙碌的都市人带来愉悦、平和、有满足感的生活及生命体验，以及多元的可持续生活方式。

Heartly Lab 目前已上线 1.0 版本的微信小程序产品，并将于今年第三季度，逐一落地多渠道内容与产品合作，拓展「大健康+新消费」场景：Heartly Lab 将与 Anker 安克创新达成战略合作，为旗下畅销全球的专业音频品牌 Soundcore 声阔，提供冥想减压生活方式类音频内容。Anker 安克创新是诞生于中国本土的电子消费品牌，已成为国内最大的出海电子消费品牌之一。同时，Heartly Lab 将作为正念冥想垂类的战略合作伙伴，与智能运动健身领域准独角兽企业 FITURE 达成内容与产品合作，持续丰富 FITURE 产品的内容矩阵，共同探索深度立体的多场景用户体验。

创始人兼 CEO Vivienne 说：“我出生在天山脚下，在胡杨林和羊群间度过了最美妙快乐的童年。后来，在飞速发展的科技领域工作，常常穿梭于国际都市，依旧会一次次被童年那些涌动在山川草原中鲜活的时光而点亮。在好奇的天性驱使下，我开始问自己，为什么在高速发展的科技与商业社会几乎没有这样非凡，快乐且可持续的成长体验。2020 年全球突发的疫情后，我下决心创建 Heartly Lab ，希望为繁忙的商业社会，带来革命性的身心健康生活方式体验。Heartly Lab 从正念的哲学体系获得灵感，兼容了东西方经典智慧、心理学神经科学等跨学科理论，用更自然、现代、舒适、科技的方式，为用户带来全新的健康生活方式和体验。同时，我们组织商业的形式，也希望创建一个多元和包容的团队，用可持续的方式创造真正有价值的产品。”

安克创新创始人及董事长阳萌说：“身心健康越来越成为当代人所追求的目标和生活方式，而这个市场依然存在很多探索空间。仅仅是运动、心理咨询这些方式，已经无法满足人们的需求，认知自我、探索内心正成为更多人的愿望。国内的健康市场需要有更多科学化、生活化、年轻化的选择，我相信 Heartly Lab 是这样的选择，很期待他们带来的对新一代身心健康生活方式的诠释。”

Evolve Ventures and Foundation 董事长邵亦波说：“近些年，我希望通过投资去支持那些关注人类心灵开放和成长的创业者，以更高效地帮助社会。Vivienne 有来自国际一线大公司的实战经验，对市场和用户也有很好的洞察力，更主要的是她非常笃定的践行并倡导着身心健康的生活和工作方式。Heartly Lab 团队短小精干，专业有活力，且知行合一。这是一家公司能生生不息，不断成长的重要前提。我们需要像 Heartly Lab 这样的团队，去做正确的事，为市场和用户带来更多对生活、对生命的美好想象。”

本轮融资主要用于产品研发、团队搭建等方面。未来，Heartly Lab 将持续根据迭代用户场景，提升线上与线下内容的专业性，持续为用户带来更完整的体验。Heartly Lab 也将通过产品品牌跨界，进一步探索「大健康+新消费」的创新模式，持续沉淀用户对产品和品牌的心智认知，打造可持续的健康生活方式。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。