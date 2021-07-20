从 TikTok 风波到被印方大规模封禁的中国应用，过去一年中，出海企业所见证和经历的种种遭遇让人们意识到，如今的海外市场同早年相比早已不可同日而语。而从企业自身的角度来看，越来越多选手的加入以及更加丰富深入的入局赛道也正在让这个行业领域变得更加复杂——对这些企业而言，现在，尽管海外市场依然可以意味着是一种看似收获颇丰的选项，但在作出这个选择时却需要进行更多的衡量。

有数据指出，中国出海数字营销市场规模已经从 2015 年的 36 亿美元增至 2020 年的 183 亿美元，复合年增长率达 38.5%。到 2025 年，这一数字有望达到 502 亿美元并在这一期间继续保持超过 20% 的复合年增长率。面对如此庞大且潜力惊人的赛道领域，相比于怎样更快地抓住机遇，如何在这个过程中实现自身的共同蜕变正在成为这其中的关键所在。

作为海外数字营销领域的领军企业，自成立以来，飞书深诺已经帮助游戏、APP、电商、品牌等领域的上万家中国企业走进全球市场。近日，飞书深诺宣布全面升级了其跨境营销一站式解决方案飞书逸途 SinoClick，以为成长型企业带来从建站到广告再到运营的全链路服务体验。飞书深诺表示，通过对 SinoBuild、SinoAds、SinoOps 三大技术解决方案的集结，现在的 SinoClick 不仅能够更高效的打通跨平台广告投放、降低投放门槛、节省核心环节的时间成本，同时也可以更全面的整合营销生态的优质服务，让营销成效加倍增长。然而，作为飞书深诺愿景的一种体现，SinoClick 的意义并不止于为客户创造价值。对飞书深诺来说，它显然还有着更多的承载。

飞书深诺 CEO 沈晨岗告诉动点出海，技术+数据是飞书深诺未来制胜的核心战略，而飞书深诺把技术作为中心，越来越以技术驱动发展方向和公司整体战略，这是本次升级 SinoClick 一个起点。此外，他也强调，飞书深诺希望通过 SinoClick 把自身多年来服务出海行业的经验、能力通过技术产品的形式赋能给更多的企业，“因为这也是技术驱动很重要的动力和来源。”

“最后，我们也希望通过技术产品连接更多的合作伙伴和产业生态。客户的这些问题不是仅仅靠一个企业或者一项服务产品就可以全部解决的。真正做企业的都知道，在做生意的过程当中有各种各样的问题。因此，我们致力于通过技术长期给这些企业提供更好、更简单的选择。”

可以看到，飞书深诺正在通过全新的 SinoClick 展示出发生在其身上的一些变与不变。回到出海营销本身方面，这里显然也有着同样的境遇。在沈晨岗看来，这些变化分别体现在了以下几个方面。

“首先是流量或者说是流量红利，这是早期出海企业发展的最大动力。我们知道国内市场因为产能过剩所以竞争很激烈。在海外市场大家看到了新的机会，同时全球移动互联网发展产生很多新的红利——它改变了全球用户的习惯，产生了大量的开发潜力。而这些红利不仅仅针对于中国企业而言，整个产业都在享受这些流量红利。很多企业在其中获益匪浅，这是早期发展的特点。现在，这个进程还在不断地延伸，因为用户量还是在增加，像 Facebook 的产品也还在延伸，虽然速度没有之前那么快。尽管有大量企业入局让底部门槛越来越高，但是这个不妨碍流量在出海营销的早期发展阶段仍是一个巨大的吸引力。

第二，出海企业更注重品牌化，或者是品效合一。早期时候，他们更多会需要马上可以看到的结果，看到 ROI 是怎样的。现在，越来越多的企业意识到仅仅靠 ROI、仅仅关注短期回报很难持续发展，会遇到很多的瓶颈。这时就需要品牌来帮助他们提升。这一点从营销角度来讲就是，逐渐思考我的企业的竞争力如何能够沉淀在品牌上，成为我持续成长的动力，也是竞争优势。这是现在越来越多的企业在思考的地方。

第三是数字化或者是技术。我们需要从简单的卖货或者卖产品变成真正的有技术含量的，通过数字来提升整体的运营效率和市场效率的方式来获得自己的竞争优势，我觉得这是现在每个企业都要推动的事情。所以推出全新的 SinoClick 很重要的一个出发点是在于帮助我们自己以及帮助服务企业，从营销环节开始进行数字化改造和数字化革新。这样才能够获得持续的竞争力，并且也是我们实现全球化弯道超车的地方。”

如今，出海企业的数量在大量增加，这对整个行业来讲是一个巨大的历史机遇。但在这个过程中，“有的发展在前列，有的发展在后面，有的规模大，有的规模小，所以他们在整体营销环节中的需求变得更加多元。一些更早期就尝试出海的公司的成熟度在提升，而这些日益成熟的企业所需要的帮助和服务不仅仅是流量，包括在创意、技术、数据、策略等方面的服务在内。这样，他们就有了更多需求——因为他们需要这些服务来和海外国际的竞争对手竞争。我们中国企业是其实在和全球同行在 PK，比如说小米在全球和三星在 PK，所以他们会需要更加全方位的帮助。”

面对来自外部环境的这种变化，他表示，从业务范围来说，飞书深诺已经开设了更多的业务模块，比如，除了在服务优化、技术产品、创意执行等方面的支持，飞书深诺还推出了营销学院，希望通过营销学院帮助产业从业者提高自身的认知和学习能力。

“另外，我们还会在垂直行业上持续深耕。以前不管是电商还是游戏领域，大家都可以为其提供流量服务。但是现在，基于不同行业我们也会有基于不同理解的解决方案，可以用更细致的解决方案进行处理。我们已经有电商品牌和游戏应用两个事业部以及六个服务模块，将来我们也会不断再叠加延伸。我们将在整个产业链中把每一个模块做得更加专业、更加细致。这就是我们看到行业变化以后做的应对。当然，最后我们也希望在服务出海企业的过程中，敦促客户思考如何利用互联网和数据思维打造公司，加速客户的数字化转型。”

他进一步指出，接下来，飞书深诺会围绕电商品牌和游戏应用这两个行业，从其中的每个行业再进行细分，结合行业特性推出更多更广的服务产品。而在技术产品方向上，飞书深诺也将会继续加大整体投入的力度，“因为我们将来面对的是全球化的竞争，将来我们帮助这些企业出去，在全球市场上竞争的是整个产业链数字化的能力，是全数字能力的响应。我们看到一些头部企业，像 SHEIN 这样的企业在全球发展得很好，是因为他们数字化的能力可以帮助他们可以更快地做出应对。因此，我们希望通过沉淀现在自身能力帮助更多的企业加速技术化的过程。包括在大数据、AI 等方面的能力上，我们希望有更多前沿技术的投入，从而更好地赋能整个企业和行业。”

“当然，我们也会做进一步的全球布局。对在中国的企业来说，我们帮助他们在 Facebook、Google 等全球媒体上进行营销活动或者营销解决方案，其实和帮助在美国的企业、在欧洲的企业或者在东南亚的企业时面对的是同样的课题。我们团队都是非常国际化的，我们服务的能力和技术产品完全可以是全球化的。所以下一步我们希望在海外拓展更多的海外客户，帮助他们成长，就像 ‘一带一路’ 一样，帮助其他还没有达到数字水平的企业，帮助他们来做全球营销，这也是我们长远的计划，或者换句话说就是，通过中国的数字能力赋能更多的全球企业。”